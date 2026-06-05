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ಬರ್ತಿದೆ ಹೊಸ 'ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್': ಕೊರೊನಾ ಸೇರಿ ಹಲವು ವೈರಸ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ

ಕೊರೊನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವೈರಸ್​ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಹೊಸ 'ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಸಿಕೆ'ಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸೋಂಕುಗಳ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬಹುದು. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

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ಬರ್ತಿದೆ 'ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 5, 2026 at 5:23 PM IST

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ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ, ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳ ವೈರಸ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ವೈರಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವೈರಸ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗು ನಿರಂತರ ನವೀಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ತಜ್ಞರು, ನೂತನ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಂಬೋಣ.

ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್-ಔಟ್ ಕಂಪನಿ DIOSynVax (DVX) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸರ್ಬೆಕೊ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಮಾನವ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಲಸಿಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಬಳಕೆ: ವೈರಸ್ ಅಣುವಿನ ಮೇಲೆ 'ಸೂಪರ್-ಆಂಟಿಜೆನ್' ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗತಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈರಸ್‌ಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾಲ್ ಫೌಸ್ಟ್ ಅವರು, ಜ್ವರ, ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಎಬೋಲಾವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವೈರಸ್‌ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಖರವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಲಸಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯೋಗವು ನವೀನ ಲಸಿಕೆ ವಿಧಾನದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಸಿಕೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೈರಸ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮದ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡದ ಸಂಬಂಧಿತ ವೈರಸ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಲಸಿಕೆಯು SARS-CoV-2 ಮತ್ತು SARS ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಬಾವಲಿಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ವೈರಸ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿವಿಧ ವೈರಸ್‌ಗಳ (ಎಬೋಲಾ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಸಾರ್ಬೆಕೊ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಗುಂಪಿನಂತಹ) ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು AI-ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ 'ಸೂಪರ್-ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್' ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇವು ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ.

ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಪ್ರಯೋಗ: ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಲಸಿಕೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ವೈರಸ್‌ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಲಸಿಕೆ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಸಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವೈರಲ್ ಝೂನೋಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ನ ಸಹ ಲೇಖಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೊನಾಥನ್ ಹೀನಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, COVID ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೂ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸರ್ಬೆಕೊವೈರಸ್ ಕುಟುಂಬದಾದ್ಯಂತ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ವೈರಲ್ 'ಸೂಪರ್-ಆಂಟಿಜೆನ್' ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು AI ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನವೀಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.

ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳೇನು?:

  • ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ DIOSynVax ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಾರ್ಬೆಕೋವೈರಸ್ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 49 ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
  • ಸೂಜಿ ಮುಕ್ತ ವಿಧಾನವಾದ ಮೈಕ್ರೋ-ಫ್ಲೂಯಿಡಿಕ್ ಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಡಿಎನ್‌ಎ ಲಸಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಲಸಿಕೆಯ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ, ಕೂದಲು ತೆಳುವಾದ ದ್ರವದ ಹರಿವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
  • ಸಂಶೋಧಕರು ಲಸಿಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ SARS-CoV-2, SARS ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಬಾವಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
  • ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಲಸಿಕೆಯು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.
  • ಈಗ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು 2ನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೀನಿ ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಕೇರ್ ರಿಸರ್ಚ್ (NIHR) ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ NHS ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (UHSFT) ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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