ETV Bharat / health

ರನ್ನಿಂಗ್​ Vs ವಾಕಿಂಗ್: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ?: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಕೆಲವು ಜನರು ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ? ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ರನ್ನಿಂಗ್​ Vs ವಾಕಿಂಗ್​ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 21, 2026 at 10:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್​ ಹಾಗೂ ವಾಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ ವಾಕಿಂಗ್​ ಹಾಗೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವವರು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಗಾಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್​ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ದೇಹವನ್ನು ಶ್ರಮದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಗರಿಷ್ಠ ಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಬೇಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ರನ್ನಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ವಾಕಿಂಗ್​ಗಿಂತ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವಾಕಿಂಗ್​ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಓಟವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಥಿರ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೇಟ್​ ಲಾಸ್​ ಮಾಡಲು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇಲ್ಲವೇ ರನ್ನಿಂಗ್​ ಉತ್ತಮವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ರನ್ನಿಂಗ್​ Vs ವಾಕಿಂಗ್​ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ?: ರನ್ನಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಇವೆರಡರಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ ಕರಗಿಸುವುದರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಓಟ ಹಾಗೂ ನಡಿಗೆ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೂಪಗಳಾಗಿವೆ. ಇವೆರಡೂ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಓಟವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸುಡುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹದು?: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಓಡುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 300 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಕರಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 140ರಿಂದ 160 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ತೂಕ ನಷ್ಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ಚುರುಕಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದ ದಿನಚರಿ ಆರಂಭಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು?: ನೀವು ಬೇಗನೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್​ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 45ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರನ್ನಿಂಗ್​​ನಿಂದ ಪಡೆದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಇದರಿಂದಲೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ ಜಾಗಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಓಟಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಮ ನಡಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ 75 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ನಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಗಮವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಸಂಧಿವಾತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ವಾಕಿಂಗ್​ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೊಂಟದ ಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಈಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮವೊಂದರಿಂದಲೇ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಇರಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕ, ನಾರಿನಂಶ ಇರುವಂತೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

TAGGED:

RUNNING BENEFITS
WALKING HEALTH BENEFITS
WEIGHT LOSS
ರನ್ನಿಂಗ್​ VS ವಾಕಿಂಗ್
RUNNING VS WALKING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.