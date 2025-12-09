ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : December 9, 2025 at 4:10 PM IST
ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಗಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲೂ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪು, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು, ಗುಲಾಬಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಅನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಶ್ವೇತಾ ಶಾ ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..
ಊತ, ನೋವು ತಗ್ಗುತ್ತದೆ: ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಗಾಯವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಗುಲಿದಾಗ ಊತ ಮತ್ತು ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿದ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನೋವಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಊತವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೋವು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಔಷಧ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಬೆಸ್ಟ್: ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ. ನೀರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಿಗೆ ತಂದು ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಗಂಟಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 4 ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಗು ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧದ ರೀತಿ ಬಳಸಿ: ಕೆಲವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ನೀವು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಇಡೀ ಎದೆ ಭಾಗವು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಫವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರೆ ಕೊರತೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
- https://www.researchgate.net/publication/375488840_Perception_of_people_using_Rock_Salt_Sendha_Namak_residing_in_hilly_city_of_Himachal_Pradesh_India
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.