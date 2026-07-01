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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಲೆ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಅಧಿಕ: ಈ ಜಾಂಡೀಸ್ ತಡೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿವು!

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

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ಕಾಮಾಲೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 1, 2026 at 6:24 PM IST

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ಮಳೆಗಾಲವು ಸುಡುವ ಶಾಖ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಳಪೆ ಪರಿಸರ ನೈರ್ಮಲ್ಯವು ಕಲುಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇ ನಂತಹ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತರುವಾಯ ಕಾಮಾಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಏನಿದು ಜಾಂಡೀಸ್?: ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಮಾಲೆ ಎಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ (Bilirubin) ಎಂಬ ಹಳದಿ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಿವರ್‌ನ (ಯಕೃತ್ತು) ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?:

ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು: ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಾಲರಾ, ಟೈಫಾಯಿಡ್, ಕಾಮಾಲೆ (ಹೆಪಟೈಟಿಸ್) ಹಾಗೂ ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ ಹೊರಗಿನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

2016ರಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಲಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆನೀರಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು 1,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 16 ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ, ಬಿಸಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇಯಿಸದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬೀದಿ ಆಹಾರವನ್ನು (ಚಾಟ್, ಪಾನಿ ಪುರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಲಾಡ್‌ಗಳಂತಹವು) ಸೇವಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್‌ಗಳು, ರೇಜರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಾಂಡೀಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕ್ಲೀವ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಮಾಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾಂಡೀಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

  1. ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ
  2. ವಾಂತಿ
  3. ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ
  4. ಜ್ವರ
  5. ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ
  6. ಮಲವರ್ಣಗಳು
  7. ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚರ್ಮದ ಬಿಳಿಭಾಗದ ಹಳದಿ
  8. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು
  9. ಜ್ವರದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು
  10. ಚರ್ಮದ ತುರಿಕೆ
  11. ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟ

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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PREVENTION OF JAUNDICE
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