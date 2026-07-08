ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಅಪಾಯ: ಈ ದೋಷ ತಡೆಯಲು ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್
ನೀವು ಅರಿಯದೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : July 8, 2026 at 2:39 PM IST
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಗದ್ದಲದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಿವಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಿವಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರವಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಶ್ರವಣದೋಷ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಹಾಗೂ ಟಿನ್ನಿಟಸ್ (ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಗಣಿಸುವುದು) ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರವಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ?: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ, ಕಿವಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ರಂಧ್ರವಿರುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಶ್ರವಣದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಇಎನ್ಟಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಿವಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕಿವಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ನಟ್ಸ್, ಮೀನು ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವು ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿನ ನರಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12, ಫೋಲೇಟ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಸತುವುಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವನೆಯು ಕಿವಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕಿವಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇಯರ್ಫೋನ್ನ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 60ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 60 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಿವು ನೋಡಿ
- ಋತುಬಂಧಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಾಡುವುದೇಕೆ? ತಜ್ಞರು ಹೀಗಂತಾರೆ
- ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಿಂದ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಬಿಪಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
- ಮುಖದ ತ್ವಚೆ, ಕೂದಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ: ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ
- ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
- ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ: ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗ