ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ: ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಎದುರಿಸುವ ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆಯು ತಮಗೆ ಜನಿಸಲಿರುವ ಮಗು ಗಂಡು ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

new study Shocking information sex ratio in india Danger from rising temperatures
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 25, 2026 at 7:47 PM IST

3 Min Read
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತವು ಆ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಎದುರಿಸುವ ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸಲಿರುವ ಮಗು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಭವಿಷ್ಯದ ರಚನೆಯು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗಂಡು ಶಿಶುಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಕಡಿಮೆ: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಲೆವರ್‌ಹುಲ್ಮ್ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. 33 ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನನಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಪಮಾನವು 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೀರಿದಾಗ, ಗಂಡು ಶಿಶುಗಳ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹುಟ್ಟುವ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಗಂಡು ಶಿಶುಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಸಬ್​-ಸಹಾರನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ 'ತಾಯ್ತನದ ಶಾಖದ ಒತ್ತಡ'. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಶಿಶುಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುಗಳಿಗಿಂತ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಗಂಡು ಭ್ರೂಣಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಗಂಡು ಶಿಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶ: ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪಡೆಯುವ ಆದ್ಯತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗರ್ಭಪಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಗಂಡು ಶಿಶುಗಳ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಂಶೋಧನಕರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಜನನಗಳ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಲಿಂಗ-ಆಯ್ಕೆ ಆಧಾರಿತ ಗರ್ಭಪಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗಂಡು ಶಿಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಗ ಸಮತೋಲನವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ಬಂಧವು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 'ತಾಪಮಾನವು ಯಾರು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಜನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ.ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅಬ್ದೆಲ್ ಘನಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

