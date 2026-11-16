ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಏರಿಕೆ: ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಲವರು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 16, 2026 at 5:54 PM IST
ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಪದೇ ಪದೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ವಿಪರೀತ ಆಯಾಸವೆಲ್ಲವೂ ಮಧುಮೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಜನರು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದೇ?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 'ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಆಫ್ತಾಲ್ಮಾಲಜಿ'ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 2019ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 77 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಧುಮೇಹದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. 2045ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು 134 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿ.ಎಂ. ಬಿರ್ಲಾ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಬಿ. ಮಲ್ಪಾನಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕರಿಗೆ ತಾವು ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವೇ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ದೈನಂದಿನ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಪರೀತ ಆಯಾಸ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಜಾಗುವುದನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯದ (ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ರೀನ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು) ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ:
- ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ
- ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಜಾಗುವುದು
- ಗಾಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವುದು, ಕೈ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಜುಮ್ಮೆನ್ನುವ ಸಂವೇದನೆ
- ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು? ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಬಿ. ಮಲ್ಪಾನಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಧುಮೇಹದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸ (ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವುದು)
- ಅತಿಯಾದ ತೂಕ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವುದು
- ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ (ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಹಂತ) ಎಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು
- ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು
- ಕೇವಲ ಒಂದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಬಿ. ಮಲ್ಪಾನಿ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಮಧುಮೇಹ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. 'ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್' (ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ- FBS) ಜೊತೆಗೆ HbA1c ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಕಳೆದ 2ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
- HbA1c ಶೇ.5.7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟ
- HbA1c ಶೇ.5.7ರಿಂದ 6.4ರ ನಡುವೆ: ಪ್ರೀ-ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ (ಮಧುಮೇಹದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ)
- HbA1c ಶೇ.6.5 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು: ಮಧುಮೇಹ
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು 126 mg/dL ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಧುಮೇಹ ಇರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಬಿ. ಮಲ್ಪಾನಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಮಧುಮೇಹವು ಕೇವಲ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ ಹೃದಯ, ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ಹೃದಯದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಹಾನಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಬಿ. ಮಲ್ಪಾನಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದಾಗ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತ, ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಇದು ಅಪಧಮನಿಗಳು ಕಿರಿದಾಗುವ ಇಲ್ಲವೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವಿಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರೋನರಿ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 'ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ'ಯಿಂದ (ನರಗಳ ಹಾನಿ), ಹೃದಯದಿಂದ ನೋವಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ನರಗಳು ಬಾಧಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಎದೆ ನೋವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅಸಮತೋಲಿತ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ, ಬೊಜ್ಜು, ಧೂಮಪಾನ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಬಿ. ಮಲ್ಪಾನಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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