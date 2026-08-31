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ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಆರ್​ಜಿಸಿಬಿ ನ್ಯಾನೊಪೋರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ನ್ಯಾನೊಪೋರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Parkinsons Amyotrophic Lateral Sclerosis nanopore sensing technology ನ್ಯಾನೊಪೋರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ವರ್ಷಾ ಶಾಜಿ, ಡಾ. ಕೆ. ಆರ್. ಮಹೇಂದ್ರನ್, ಡಾ. ನೀತು ಪುತುಮದತಿಲ್. (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 31, 2026 at 1:37 PM IST

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ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅಮಿಯೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್‌ನಂತಹ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಯೋಮಾರ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು (ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳು) ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನವೀನ ನ್ಯಾನೊಪೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಸಂಶೋಧನೆ?: ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಟೊಳ್ಳಾದ ರಚನೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೈವಿಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಕ ರೋಗ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾರ್ಕರ್‌ಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಈ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡೈಮೀಟರ್ ನ್ಯಾನೊಪೋರ್ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಜೋಡಿಸುವುದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ವರ್ಷಾ ಶಾಜಿ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್‌ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಂಶೋಧಕಿ ಡಾ.ನೀತು ಪುತುಮದತಿಲ್ ಅವರ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಾ.ಕೆ.ಆರ್.ಮಹೇಂದ್ರನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯಿತು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜರ್ನಲ್ ನೇಚರ್ ನ್ಯಾನೊಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾನೊಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಆಣ್ವಿಕ ಸಂವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಿದೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಪೆಪ್ಟೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ತಂಡವು ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರಗಳ ಅಣುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ದೃಢವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಈ ಸುಧಾರಿತ ಸಂವೇದಕಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ರೋಗಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಯೋಮಾರ್ಕರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ನಿಖರವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸಬಹುದು.

ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಹತ್ವ: ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ರಕ್ತದಂತಹ ದೈಹಿಕ ದ್ರವಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ನ್ಯಾನೊಪೋರ್ ರಚನೆಯು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡೇವಿಡ್ ಬೇಕರ್ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ನ್ಯಾನೊಪೋರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಖರವಾದ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

BRIC ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ಬೀನಾ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. 'ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅಮಿಯೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್‌ನಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳ ಒಮ್ಮುಖವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾನೊಪೋರ್ ಸಂವೇದಕ ವೇದಿಕೆಯು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜರ್ಮನಿಯ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾ.ಉಲ್ರಿಚ್ ಕ್ಲೀನೆಕಾಥೋಫರ್ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

PARKINSONS
AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS
NANOPORE SENSING TECHNOLOGY
ನ್ಯಾನೊಪೋರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
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