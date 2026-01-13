ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಶೀತದಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ, ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ವೈದ್ಯರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಸಲಹೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶೀತ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು, ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೀತದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಶೀತ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಬಿಎಂಸಿಆರ್ಐ) ಸಮುದಾಯ ಔಷಧ ವಿಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮುಕ್ಕುಪಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನವು ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಣ ಗಾಳಿ, ಮುಚ್ಚಿದ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೂಡ ವೈರಸ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರಂತೆ ಶೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮುಕ್ಕುಪಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆಸ್ತಮಾ ಉಲ್ಬಣಗಳು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹದಗೆಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಗಳು, ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಗಾಳಿ ಇರದೇ ಇರುವ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಂಕಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ವೈದ್ಯರ ಟಿಪ್ಸ್: ಈ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ದುಬಾರಿ ಪೂರಕಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಕೀರ್ಣ ದಿನಚರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವುದು, ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಂದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೂಲಭೂತ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅಥವಾ ಮಫ್ಲರ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಂತಹ ಶಾಖ ನಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲವೇ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಹಾಗೂ ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರ, ಉತ್ತಮ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವುದು, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಶೀತ ಇದ್ದರೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಸ್ಸು, ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಹನಿಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಕೈ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ಗದ ಲಸಿಕೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವ-ಔಷಧಗಳ ಸೇವನೆ ಅಪಾಯ: ಅನೇಕ ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಓವರ್-ದಿ-ಕೌಂಟರ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸೋಂಕು ಉಳಿಯಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು, ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಮುಕ್ಕುಪಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮುಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ: ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರು, ವೈರಲ್ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆನೋವು, ಉಬ್ಬಸ, ತೀವ್ರ ದೇಹದ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ವರವೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಶೀತದ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ, ನಿವಾಸಿಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲು, ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಹಠಾತ್ ಶೀತಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಾರದು. ಚಳಿಗಾಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ಮುಕ್ಕುಪಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
