ಸೆಪ್ಟಿಸೆಮಿಯಾದಿಂದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಸಾವು: ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ನಿಸಾರ್ ವಯನಾಡ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟಿಸೆಮಿಯಾದಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟಿಸೆಮಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
Published : September 11, 2026 at 1:16 PM IST
ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ನಿಸಾರ್ ವಯನಾಡ್ (44) ದುಬೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಸಾರ್ ವಯನಾಡ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ (ಸೆ.5 ರಂದು) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಸಾರ್ ವಯನಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸೆಪ್ಟಿಸೆಮಿಯಾ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಅಸಿಡೋಸಿಸ್' (ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು) ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಸಾರ್ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ದೇಹದ ತೀವ್ರ ಉರಿಯೂತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟಿಸೆಮಿಯಾ, ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಅಸಿಡೋಸಿಸ್ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೆಪ್ಟಿಸೆಮಿಯಾ ಎಂದರೇನು?: ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ರಕ್ತಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಲುಪಿ ತೀವ್ರ ಸೋಂಕು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಪ್ಟಿಸೆಮಿಯಾ (ರಕ್ತ ವಿಷವಾಗುವಿಕೆ) ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ದೇಹದ ಅತಿಯಾದ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 'ಸೆಪ್ಸಿಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ (ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ), ಮೂತ್ರನಾಳ (UTI), ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕುಗಳು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಆಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟಿಸೆಮಿಯಾ ಜೀವ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ?: ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಂಕು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಹರಡಿದಾಗ, ಅದು ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಸಿಸ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು:
ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (CDC) ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಸಿಸ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
- ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಚಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
- ಹೃದಯ ಬಡಿತ ವೇಗವಾಗುವುದು, ನಾಡಿಬಡಿತ ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದು.
- ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ, ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆ.
- ಗೊಂದಲ, ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವುದು.
- ತೀವ್ರ ಮೈ-ಕೈ ನೋವು ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
- ಬೆವರುವುದು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿಯಾಗುವುದು.
- ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು.
ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಗೊತ್ತೇ?:
- ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬರಬಹುದು
- ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು.
- ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು.
- ಮಧುಮೇಹಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ದೇಹವು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು.
ಏನಿದು ಆಸಿಡೋಸಿಸ್?: ಆಸಿಡೋಸಿಸ್ ಎಂದರೆ ದೇಹದ ದ್ರವಗಳು ಅಥವಾ ರಕ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಸೋಂಕುಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ, ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಮಧುಮೇಹ, ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ (ಇದರಿಂದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಿಡೋಸಿಸ್ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ:
ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯ: ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯನ್ನು 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು (antibiotics), ಸಲೈನ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಂತೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಔಷಧ, ದ್ರವಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳದ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು 'ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಶಾಕ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?:
- ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ, ಸೋಂಕು ಎಂದು ತಿಳಿದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಔಷಧಾಲಯದಿಂದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ಕಂಡುಬಂದರೂ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ಗಾಯಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ವಿಪರೀತ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಗೊಂದಲದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಡಮಾಡದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೆರಳಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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