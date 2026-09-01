ಅಪರೂಪದ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಗಳ ಸುಲಭ ಸಾಗಣೆ, ಏನಿದು ಸಂಶೋಧನೆ?
ಆಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪೆಂಫಿಗಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಗಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : September 1, 2026 at 5:36 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಎಲ್.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪೆಂಫಿಗಾಯ್ಡ್ (OMMP) ನಂತಹ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಒಳ ಪದರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನೇರ ಇಮ್ಯುನೊಫ್ಲೋರೊಸೆನ್ಸ್ (DIF) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಾದಿಂದ (ಕಣ್ಣನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಪೊರೆ) ಸಣ್ಣ ಅಂಗಾಂಶ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಶವು ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಾರಜನಕ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ದೂರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಯಿತು. OMMP ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾದರಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ವಿಪಿಇಐಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕಿ ಡಾ.ಮಾರಿಯಾ ಬಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪೆಂಫಿಗಾಯ್ಡ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಆಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬರೇನ್ ಪೆಂಫಿಗೋಯ್ಡ್ (OMMP) ಎಂಬುದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲ ದೀರ್ಘಕಾಲದ, ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೇಷ್ಮಲ ಪೊರೆಯನ್ನು (Mucous Membrane) ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣಿನ ಅಲರ್ಜಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಗಂಭೀರ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಣ್ಣಿನ ಉರಿ, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗುವುದು. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಸೋರುವುದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮರಳು ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಲೋಳೆಯಂತಹ ದ್ರವ ಸ್ರವಿಸುವುದು.
ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವು ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯ ಕೂದಲುಗಳು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಮಣಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿ ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಮಣಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯದ ಕಲೆಗಳು ಮೂಡುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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