ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು?;  ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಅಸಹನೆ ಹಾಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಿತ್ತೀರಾ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Eenadu)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 19, 2025 at 6:12 AM IST

2 Min Read
ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಪಾತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪದವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳು ಪರ್ವತಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಂಬಂಧವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸುಗಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಭಾವನೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಜನರು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕೋಪ ಹಾಗೂ ಹತಾಶೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಜೀವನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಪಾಲುದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರಾಶೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ, ಹಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿಯರು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮೂಡಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ದೂಷಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ವಾದವು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಬೇಕು.

ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Eenadu)

ಕೋಪ ಏಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ?: ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆತುರದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾರರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ತಟಸ್ಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

