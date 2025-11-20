ETV Bharat / health

ಹಣ್ಣು & ಆಹಾರಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ GUT HEALTH COLON CANCER FOODS THAT PREVENT COLON CANCER
ಹಣ್ಣು & ಆಹಾರಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 20, 2025 at 8:42 PM IST

|

Updated : November 20, 2025 at 9:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಮೂಲ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಗುಂಪು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೈನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 2040ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 3.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾಗೂ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ನಾರಿನಂಶದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಧಾರವಾಡದ ಎಸ್​ಡಿಎಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರೊ. ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಪುರ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಿಣ್ವವಾದ ಆಕ್ಟಿನಿಡಿನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. NIH ಸಂಶೋಧನೆಯ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ಕರುಳಿನ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಕರುಳಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ gut health Colon cancer Foods that prevent colon cancer
ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂಶವಿದೆ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕರಗುವ ಫೈಬರ್​ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿದಾಗ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಬ್ಯುಟೈರೇಟ್‌ನಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು (SCFAs) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಲೊನ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ gut health Colon cancer Foods that prevent colon cancer
ಸೇಬು ಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ತೊಗಟೆಯು ಕ್ವೆರ್ಸೆಟಿನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್‌ಎ ಹಾನಿ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಬಲ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ gut health Colon cancer Foods that prevent colon cancer
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (Getty Images)

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳು ಕರುಳನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾದ ಲೈಕೋಪೀನ್​ಯಿದೆ. ಲೈಕೋಪೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲೈಕೋಪೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು NIH ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ gut health Colon cancer Foods that prevent colon cancer
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉತ್ತಮ: ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಾಗೂ ದ್ರಾಕ್ಷಿಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್-ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

NIHನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಸ್ಪೆರಿಡಿನ್ ಹಾಗೂ ನರಿಂಗೆನಿನ್‌ನಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕೊಲೊನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

Last Updated : November 20, 2025 at 9:53 PM IST

TAGGED:

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ
GUT HEALTH
COLON CANCER
FOODS THAT PREVENT COLON CANCER
FRUITS THAT SUPPORT GUT HEALTH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ್ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

460 ಹಾಡು, 136 ಗಾಯಕರು, 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಾಯನ: ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡುಗಳ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ

ಪುಟ್ಟ ಗಾತ್ರದ 'ಕಿಯೊ' ಪಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 18,999 ರೂ.!

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಏಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ? ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೋಡಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.