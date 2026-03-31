ಹಸಿ ತರಕಾರಿ OR ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿ: ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಲಾಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 31, 2026 at 3:10 PM IST
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತರಕಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ಇಲ್ಲವೇ ಭಾಗಶಃ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ಹಲವು ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ದುರಂತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ತರಕಾರಿ ಸೇವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಚೀಲಗಳು ಬೆಳೆದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆಯು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ಯುವತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯದ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದ ಎಲೆಕೋಸು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಬೇಯಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಲಾಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ? ಯಾವುದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಕೂಡ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು?:
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಕಠಿಣ, ನಾರಿನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಷಗಳು: ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಸೋಲನೈನ್ನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಅಪಾಯ: ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಇ-ಕೋಲಿ ನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ದುಂಡಾಣು ಹುಳುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದ ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಚೀಲಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಚೈತನ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ತರಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬಿಳಿಬದನೆ, ದೊಣ್ಣೆಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಹೂಕೋಸು, ಪಾಲಕ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು.
- ಹಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಲನೈನ್ ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಬದನೆಕಾಯಿಗಳ ಕಹಿ ರುಚಿಯು ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಹಸಿ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಟೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
- ಹಸಿರು ಪಾಲಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಎಲೆಕೋಸು ದುಂಡಾಣು ಹುಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇವು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಎಲೆಕೋಸು ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಸಿರು ಎಲೆಕೋಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
