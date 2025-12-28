ETV Bharat / health

ರೊಬೊಟಿಕ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಗಡ್ಡೆ ಹೊರತೆಗೆದು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ವೈದ್ಯರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಸ್​ಜಿಪಿಜಿಐ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ರೊಬೊಟಿಕ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದೆ.

Rare Bladder Tumour Safely Removed Using Robotic Technology At Uttar Pradesh's SGPGI
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ ಎಸ್​ಜಿಪಿಜಿಐ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ (SGPGI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 28, 2025 at 4:34 PM IST

2 Min Read
ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಜಯ್​ ಗಾಂಧಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ (SGPGI) ವೈದ್ಯರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಯ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಎಸ್​ಜಿಪಿಜಿಐ ಯುರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ರೊಬೊಟಿಕ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

''60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ರೋಗಿಗೆ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ರೋಗಿಗೆ, ಅತಿಯಾದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ದಿಢೀರ್​ ನಿದ್ರೆ ಮಂಪರು, ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಮೂರ್ಚೆ ತಪ್ಪುವುದು, ತಲೆನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಜರಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು'' ಎಂದು ಡಾ. ಸಿಂಗ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

Rare Bladder Tumour Safely Removed Using Robotic Technology At Uttar Pradesh's SGPGI
ಸಂಜಯ್​ ಗಾಂಧಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (SGPGI)

ಈ ರೀತಿಯ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ರೋಗಿಗೆ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಆತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್​ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂತ್ರಕೋಶದೊಳಗಿನಿಂದಲೇ ರೊಬೊಟಿಕ್​ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಈ ಆಪರೇಷನ್​ಗೆ ರೊಬೊಟಿಕ್​ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮೂತ್ರಕೋಶದೊಳಗಿನಿಂದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಂತಹ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪ್ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕುಯ್ದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು ”ಎಂದು ಡಾ. ಸಿಂಗ್​ ವಿವರಿಸಿದರು.

Rare Bladder Tumour Safely Removed Using Robotic Technology At Uttar Pradesh's SGPGI
ರೊಬೊಟಿಕ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಗಡ್ಡೆ ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ (SGPGI)

ಹೊಸ ರೊಬೊಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉದರವನ್ನು ಕುಯ್ಯದೆ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಒಳಗಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು, ಇದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ರೋಗಿಗೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. "ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ರೋಗಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಂಡದ ಪಾತ್ರವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇತರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ಭರವಸೆ: ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಸಿಂಗ್​ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ವಿರಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸದಿಂದ, ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. "ಈ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ, ಎಸ್‌ಜಿಪಿಜಿಐ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ಸಂಚಿತ್ ರುಸ್ತಗಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಗಾರ್ಗ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊ. ಸಂಜಯ್ ಧೀರಜ್, ಪ್ರೊ. ಅಮಿತ್ ರಸ್ತೋಗಿ, ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಶಿವೇಕ್ ಇದ್ದರು.

"ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತಂಡವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಒಟಿ ಇನ್-ಚಾರ್ಜ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಿಜ್ಜಿ ಜೋಸೆಫ್ ಸಹ ಸಾಥ್​ ನೀಡಿದರು" ಎಂದು ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

