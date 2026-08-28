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ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ವಿಶೇಷ: ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುವ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸ್ಟೆಮ್​ ಸೆಲ್​ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ 2ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ!

ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ.

Raksha Bandhan 2026: Two-Year-Old Saves Her Brother Battling Thalassemia By Becoming His Stem Cell Donor
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ವಿಶೇಷ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2026 at 10:28 AM IST

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ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಸಂಬಂಧ ಅನನ್ಯ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ತಂಗಿಗೆ ಜೀವ ರಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುವುದು ಅಣ್ಣನ ವಾಗ್ದಾನ. ಆದರೆ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವಳು 2 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ

ಐದು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದ ಸೋಮ್​ ಯಾದವ್​ಗೆ ರಕ್ತದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿರುವ ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಮೇಜರ್​ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಜನಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಎ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ದಾನಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ನಿಯಮಿತ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಸುವುದು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್​​ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ, ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಡಿಕೆಎಂಎಸ್​ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಎಚ್​ಎಲ್​ಎ ರಕ್ತ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು.

ಈ ದಂಪತಿಗೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಗು ಖುಷಿ ಜನಿಸಿದಳು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಖುಷಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಸೋಮ್‌ಗೆ 12/12 ಎಚ್​ಎಲ್​ಎ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಖುಷಿ ಸೋಮ್‌ಗೆ ತನ್ನ ಕಾಂಡಕೋಶಗಳನ್ನು (stem cells) ದಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮ ಸೋಮ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆತನ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಮೇಜರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆನುವಂಶಿಕ ರಕ್ತದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರ ರೂಪಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ರಕ್ತ ಕಾಂಡಕೋಶ ಕಸಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂಕ್ತ ದಾನಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ದಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ: ರಕ್ತದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಗೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ದಾನಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಅನುವಂಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ದಾನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಸಂಬಂಧಿತ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ 0.09ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರ ರಕ್ತ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಎ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ದಾನಿಗಳ ಜಾಗತಿಕ ನೋಂದಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡಿಕೆಎಂಎಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದೇಕೆ? ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?

ವಿಶ್ವ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ದಿನ: Thalassemia ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

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RAKSHA BANDHAN 2026
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THALASSEMIA STEM CELL DONOR
RAKSHA BANDHAN 2026

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