ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಡ ದೂರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಯೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಭರಪೂರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಗ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : April 11, 2026 at 9:29 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗವು ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಯೋಗದಿಂದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯೋಗವು ಕೇವಲ ಆಸನಗಳನ್ನು (ದೈಹಿಕ ಭಂಗಿಗಳು) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಯೋಗ ಆಸನಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾನವ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಐದು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು (ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳು) ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಗ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ಸಮಾನ, ಉದಾನ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾನ. ಈ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳು ಚಯಾಪಚಯ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ, ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನೀಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೃದಯದ ಲಯ ಸುಧಾರಣೆ: ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟವು ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದೊಳಗೆ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ: ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೈಪರ್ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಹಾಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಗಸ್ ನರ ಪ್ರಚೋದನೆ: ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ವೇಗಸ್ ನರವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ನಿಧಾನ, ಆಳವಾದ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಡಯಾಫ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಉಸಿರಾಟವು ಈ ನರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೌಮ್ಯ ಚಲನೆಗಳು ಅನಿಲ, ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಡೆಲಿವರಿ & ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ದೇಹದ ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಮಾದಂತಹ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ದೂರ: ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ರಕ್ತ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದೊಳಗಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಇದು ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಆತಂಕದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಲಯಬದ್ಧ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಲೋಮಾ ವಿಲೋಮಾ ಮತ್ತು ಭ್ರಮರಿಯಂತಹ ತಂತ್ರಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಳವಾದ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಗ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಏಕಾಗ್ರತೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರಮಂಡಲದ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕಡಿಮೆಯಾದ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನೊಳಗೆ ಗ್ಲೈಕೊಜೆನ್ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ: ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲಾಗುವ ಆಮ್ಲಜನಕವು ರೋಗಕಾರಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಿತ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟತೆ & ಉತ್ಪಾದಕತೆ: ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರೈಕೆಯು ಏಕಾಗ್ರತೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯುತ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ: ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ
- ಪ್ರತಿ 10 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ
- ಮಲೇರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ: ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರೋಧಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಶೋಧಕರು.
- ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?: ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್