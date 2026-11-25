ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಶಫ್ಕತ್ ಅಮಾನತ್ ಅಲಿಗೆ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಏನಿದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾ & ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕೋಶಗಳು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗಳು ದೇಹವನ್ನು ರೋಗಾಣುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 25, 2026 at 2:23 PM IST
2006ರ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಕಭಿ ಅಲ್ವಿದಾ ನಾ ಕೆಹ್ನಾ (Kabhi Alvida Naa Kehna) ಚಿತ್ರದ 'ಮಿತ್ವಾ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕ ಶಫ್ಕತ್ ಅಮಾನತ್ ಅಲಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ತನಗೆ 'ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾ' ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ (bone marrow) ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೂ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಠಿಣ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅಲಿ, ಅದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಕರಾಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದ್ದರು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏನಿದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾ? MOC ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ನ ಸಲಹೆಗಾರ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಮ್ಯಾಟೋ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ (ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞರು) ಹಾಗೂ BMT ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಲಿಸಾ ಬುಲ್ಸಾರಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ರಕ್ತ, ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲವೇ ದುಗ್ಧರಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ (Leukemia)
- ಲಿಂಫೋಮಾ (Lymphoma)
- ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾ (Multiple Myeloma)
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಾರವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾ: ಡಾ. ಲಿಜಾ ಬುಲ್ಸಾರಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾ ಎಂಬುದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕೋಶಗಳು ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇತರ ಘಟಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಹು ಮೈಲೋಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕೋಶಗಳು ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮೂಳೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಮೃದುವಾದ, ಸ್ಪಂಜಿನ ಅಂಗಾಂಶವಾಗಿದೆ.
ಮೈಲೋಮಾ ಕೋಶಗಳು ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಂ-ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಸಹಜ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಂತಹ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಗ್ಯಾಮೋಪತಿ ಆಫ್ ಅನ್ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕನ್ಸ್ (MGUS) ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. MGUSನಲ್ಲಿ ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕೋಶಗಳು ಮೈಲೋಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಗ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. MGUS ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾ, ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಹಾಗೂ ಲಿಂಫೋಮಾ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಹು ಮೈಲೋಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಸಹಜ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯಂತಹ ರಕ್ತ ರೂಪಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಂಫೋಮಾ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಜ್ವರ, ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೋಂಕುಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಚಿಕ್ಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿವಿಧ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದಾದರೂ ಇವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಲಿಜಾ ಬುಲ್ಸಾರಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವು ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ (ICMR) 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2022ರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 55,573 ಹೊಸ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 55,349 ಲಿಂಫೋಮಾ ಹಾಗೂ 19,426 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಮಯೋಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಡಾ.ಲೈಸಾ ಬುಲ್ಸಾರಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ಹಂತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
- ಪದೇ ಪದೇ ಜ್ವರ ಬರುವುದು, ಪುರಾವರ್ತಿತ ಸೋಂಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಜಜ್ಜಿದ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒಸಡುಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು, ಗಾಯವಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.
- ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕಂಕುಳು ಇಲ್ಲವೇ ತೊಡೆಸಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವಿಲ್ಲದ ಊತ.
- ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದು.
- ಮೂಳೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು ಕಾಣಿಸುವುದು.
ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕೇವಲ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದ ಎಣಿಕೆ' (CBC)ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ರಕ್ತದ ಸ್ಮೀಯರ್, ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ, ಆಣ್ವಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಗದ ಹಂತ, ರೋಗಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ಗುರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ, ವಿಕಿರಣ ಅಥವಾ ಕಾಂಡಕೋಶ ಕಸಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ದೇಹವು ಹಿಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನಂತರದ ಜೀವನ, ಚೇತರಿಕೆ ಹೇಗೆ? ಡಾ.ಲಿಜಾ ಬುಲ್ಸಾರಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗೂ ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದಾದರೂ ಇತರರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ರಕ್ತದ ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಅನುಸರಣಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು, ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮೊದಲ, ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೆಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಾಯಕ ಶಫ್ಕತ್ ಅಮಾನತ್ ಅಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ? ಗಾಯಕ ಶಫ್ಕತ್ ಅಮಾನತ್ ಅಲಿ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯ ಬಯಾಪ್ಸಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಡೋಸ್ ಕಿಮೊಥೆರಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಡಕೋಶ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಆಟೋಲೋಗಸ್ ಕಸಿ) ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸಹಜಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.