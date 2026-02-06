ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಸಾವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು!: ತಜ್ಞರ ವಾರ್ನಿಂಗ್
WHO ಹಾಗೂ NIN ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
Published : February 6, 2026 at 3:46 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಸೇವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಲಿಟರಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ (NULIFE) ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (FSSAI) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆ (NIN), ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (CFTRI)ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ: NIN ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಜನರು ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬಳಕೆ ಅಪಾಯ: "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಒಮೆಗಾ-6 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಒಮೆಗಾ-3ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡಾ.ರೆಡ್ಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?: WHO ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಡಾ.ಏಂಜೆಲಾ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ, "ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬಳಕೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದೂ ಕೂಡಾ ವೈದ್ಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರಲಿ: ಚಂಡೀಗಢದ PGIMERನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಎಸಿಡಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಜೆ.ಎಸ್.ಠಾಕೂರ್, "ವೈದ್ಯರು ಕೇವಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಜೀವನಶೈಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಸಲಹೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯ ಕುರಿತು ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತೇ?: ಭಾರತೀಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಐಸಿಟಿ) ನಿವೃತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಆರ್.ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯ (ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಆಯಿಲ್) ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. "ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒರಿಜನಾಲ್ ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಡಾ.ಉಷಾರಾಣಿ, ಎನ್ಐಎನ್ನ ಡಾ.ಅಬ್ರಹಾಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಮರೆಯದಿರಿ..: ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಜತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
