ಪಿತ್ತ ದೋಷವಾದರೆ ಅಧಿಕ ಕೋಪ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು: ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಶರೀರದಲ್ಲಿನ ಪಿತ್ತ ದೋಷದಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : November 25, 2026 at 5:37 PM IST
ಅತಿಯಾದ ಶರೀರದ ಉಷ್ಣತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದದ್ದುಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಇತರ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರಾ? ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ 'ಪಿತ್ತ ದೋಷ' ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಏನಿದು ಪಿತ್ತ ದೋಷ?. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು? ಪಿತ್ತ ದೋಷ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಏನಿದು ಪಿತ್ತ ದೋಷ?: ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೋಷವು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ತವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಾಭಿಯ (ಹೊಕ್ಕುಳಿನ) ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶರೀರದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ತತ್ವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಿತ್ತವು ಶರೀರದ ವಿವಿಧ ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶರೀರದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಶರೀರದ ವಿವಿಧ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪಿತ್ತ ದೋಷವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವು
- ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು
- ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದದ್ದುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಗುಳ್ಳೆಗಳು
- ಭೇದಿ (ಅತಿಸಾರ)
- ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ
- ಶರೀರದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಉಷ್ಣತೆ
- ಕೋಪ, ಕಿರಿಕಿರಿ
- ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ
ಪಿತ್ತ ದೋಷವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಪಿತ್ತ ದೋಷವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು, ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ದೋಷವು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಹಿ, ಕಹಿ ಅಥವಾ ಒಗರು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಪಿತ್ತ ದೋಷ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಖಾರ, ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಯುಳ್ಳ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ರುಚಿಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಎಳನೀರು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನಂತಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಪಿತ್ತ ದೋಷವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು?: ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವು 'ಪಿತ್ತ ದೋಷ' ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಯಾವುವು?:
- ತುಪ್ಪ - 50 ಗ್ರಾಂ
- ತುರಿದ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ (ಒಣ ಶುಂಠಿ) - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
- ಜೇನುತುಪ್ಪ - 50 ಗ್ರಾಂ
ಮನೆಮದ್ದು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತುರಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತುರಿದಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ರುಬ್ಬಿರಲಿ, ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ, ಒಣ ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೆ ಬಿಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈಗ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಾಯಲು ಬಿಡಿ. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾ, ಅದರ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ, ಅದರ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮಿಶ್ರಣವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಿಶ್ರಣವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು, ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರ್ಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಇದನ್ನು ಒಲೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಿಶ್ರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ತ ದೋಷವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯು ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
- ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ 5 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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