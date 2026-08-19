ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ಗಳು, ಗಗನಸಖಿಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು: ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವಿನ ಅನುಪಾತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : August 19, 2026 at 4:22 PM IST
ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗಗನಸಖಿಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಕಿರಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಸಾಯುವ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು (ಡಾ.ವಿಶಾಲ್ ಪಟೇಲ್, ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕ ಅನುಪಮ್ ಜೆನಾ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸುಮಾರು 12.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ 503 ವಿಭಿನ್ನ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ಗಳು ವಿಕಿರಣ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದೆ. ವಿಕಿರಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೃತಕ ವಿಕಿರಣದ ನಡುವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ (ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ). ಈ ಅಪಾಯದ ಪರಿಣಾಮ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಮಹಿಳಾ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಶೇ.8.1ರಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದು, ಪುರುಷ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಶೇ.6.1ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಶೇ.7.8ರಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದು, ಪುರುಷ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಶೇ.6.5ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಇತರ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾ, ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ (ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಲಿಂಫೋಸೈಟಿಕ್ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಲಿಂಫೋಮಾ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೆಲನೋಮ, ಮೆಲನೋಮವಲ್ಲದ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ವಿಕಿರಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗೊಂದಲಮಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಂಡವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲ (ಮೆದುಳು) ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೆಲನೋಮ (ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್)ನಿಂದ ಸಾವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ (ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?: ಭೂಮಿಯ ದಟ್ಟವಾದ ವಾತಾವರಣವು ಮೇಲ್ಮೈ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟವು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿಕಿರಣ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳು, ಧ್ರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಧ್ರುವಗಳ ಬಳಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಯುಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದ ಉತ್ತಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕೇ?: ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂತಹ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಗಳು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿಯಾರ ಲಯಕ್ಕೆ (ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್) ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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