ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲೂಬಹುದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ದೈಹಕವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮರಣದ ಅಪಾಯ ದೂರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 19, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಪಾಯವು ಶೇ.30ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಆಗಿರಲು ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದುಬಾರಿ ಜಿಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಬೆವರು ಸುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು, ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಾಕಾಗಬಹುದು. ಔಪಚಾರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್‌ ಆಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ: ತಜ್ಞರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಹೊಸ ವರದಿಯು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಜಪಾನ್ ಟುಡೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಲಭವಾದರೂ ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಇದೆ.

ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮಟ್ಟವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ವಯಂ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಡಗಿದೆ. ಆಯಾಸದ ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡ್ರೆಕ್ಸೆಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಲಾರಾ ಬೆಹರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು?: ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಗಂಭೀರ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ದೇಹದೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ದೃಢವಾದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ವಯಸ್ಸಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು: ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (ಸಿಡಿಸಿ) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಯಸ್ಕರು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಮ ಏರೋಬಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಈಜು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸರಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಈ ಸಾಧಾರಣ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸಿಡಿಸಿಯ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮರಣದ ಅಪಾಯ ದೂರ: ದೈನಂದಿನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಅಪಾಯವು ಶೇ.30ರಿಂದ40ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಮಾರಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಹಂತ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

