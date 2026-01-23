ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : January 23, 2026 at 1:52 PM IST
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪೂರೈಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಯಾಸ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒಂದೇ ಕಡೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲೋಚನೆ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ವ್ಯರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ?:
ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ಮೆದುಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ, ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವವರಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ?
ಸೊಂಟದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ: ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದರೂ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತೂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚಲನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ಚಲನೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಶೇಖರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೇಹದ ತೂಕವು ಸೊಂಟದ ಭಾಗದ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುಲು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೈನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ತೊಂದರೆ: ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಮದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರ ಇರುವವರು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅವರ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಬಾಗುವುದು ಕೂಡ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ: ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಹ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲುಗಳ ನರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲುಗಳು ಊತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಕೇವಲ ಔಷಧಗಳಲ್ಲ, ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ 30ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮನಸ್ಸು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಅತಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
