ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ: ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!
ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದೇ ರಕ್ತಹೀನತೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
Published : December 18, 2025 at 3:39 PM IST
ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ದಣಿವಾಗುವುದು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತವೆಲ್ಲ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಔಷಧದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡುಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಗೌತಮ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಫೋಲೇಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಜೀವಸತ್ವಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 5 ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಫೋಲೇಟ್, ತಾಮ್ರ ಕೂಡ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಎಳ್ಳು: ಎಳ್ಳಿನ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರ, ಫೋಲೇಟ್ ಕೂಡ ಅಧಿಕ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಕ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಎಳ್ಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಎಳ್ಳು 14.6 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ತಾಮ್ರ, ಸತು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತುವು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವೂ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜ್ಮಾ & ರಾಗಿ: ರಾಜ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಮಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೋಧಿಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಜನರು ರಾಗಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅವರ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಮಾ ಹಾಗೂ ರಾಗಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಸ್ಟ್: ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12, ಫೋಲೇಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪಾಲಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಪಾಲಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪಾಲಕ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕ್ ತಿನ್ನುವುದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪಾಲಕ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತಳೆಯಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪಾಲಕ್ ಅನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.