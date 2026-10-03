PCOS ಕೇವಲ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ!
PCOS ತೊಂದರೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 3, 2026 at 8:02 AM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು 'ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' (PCOS) ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟು, ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಕೂಡ PCOS ಅನ್ನು ಚಯಾಪಚಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು WHO ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಂತದ ನಂತರವೂ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಋತುಬಂಧದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ) ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' (PCOS) ಹೆಸರನ್ನು 'ಪಾಲಿಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' (PROMOS) ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಸೈಫೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ನಿಧಿ ಶರ್ಮಾ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, PCOS ತೊಂದರೆಯು ಚಯಾಪಚಯ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು 'ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ'ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ PCOSನ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ: ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟು, ಮೊಡವೆಗಳು, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲು, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಇಲ್ಲವೇ ಗರ್ಭಧರಿಸುವಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವುದು ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹ, ನೋಟದ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲವೇ ತಮ್ಮ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ PCOS ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ದೇಹದ ಬಗೆಗಿನ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದು, ಮೊಡವೆಗಳಂತಹ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆತ್ಮಗೌರವ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ನಿಧಿ ಶರ್ಮಾ ಚೌಹಾಣ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಪಡುವ ಶ್ರಮವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. PCOS ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಆತಂಕದ ಕುರಿತು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವು ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲ್ಲವೇ ಗೌಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಆರೈಕೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
PCOS ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ?: PCOS ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಕೇವಲ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲದಿಂದಲೇ ನಿವಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇವು ಕೇವಲ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. PCOS ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯಂತೆ ಭಾವಿಸಬಾರದು ಇಲ್ಲವೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು.
ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಲ್ಲವು. ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ, PCOS ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರೆಗೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವವರೆಗೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವಂತಾಗಬಾರದು. PCOS ಕೇವಲ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಹ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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