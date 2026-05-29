ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕಾಯಿಲೆ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಈಗ ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ: ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ!
ಪಿಸಿಒಡಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : May 29, 2026 at 4:25 PM IST
ಪಿಸಿಒಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಂಒಎಸ್ ನಿಜವಾಗಿ ಏನೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇವು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ತಪ್ಪಾದ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಂಒಎಸ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟು ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪಿಸಿಒಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಂಒಎಸ್ (ಹಿಂದೆ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು) ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪಿಸಿಒಡಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಎಂದರೇನು?: ಪಿಸಿಒಡಿ (ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡಾಶಯ ಕಾಯಿಲೆ) ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಸಿಒಡಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯಗಳು ಅಪಕ್ವ ಇಲ್ಲವೇ ಭಾಗಶಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ತರುವಾಯ ಚೀಲಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಸಣ್ಣ, ದ್ರವ ತುಂಬಿದ ಚೀಲಗಳು. ಇದು ಹಿಗ್ಗಿದ ಅಂಡಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆಂಡ್ರೋಜೆನ್ಗಳ (ಪುರುಷ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು) ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ ಋತುಚಕ್ರ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಮೊಡವೆ, ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ತೀವ್ರತರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ: ನಾವು ಈಗ PMOS ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಿಂದೆ PCOS ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ PMOS (ಪಾಲಿಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಅಂಡಾಶಯ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್) ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು PCOS ಅನ್ನು PMOS ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಹಿಂದೆ, ಇದನ್ನು 'ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು' (ಗಡ್ಡೆಗಳು) ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಇದು ಇಡೀ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು PMOS ಏನು?:
- ಪಾಲಿ - ಹಲವು
- ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ - ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳು
- ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ - ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು
- ಓವರಿ - ಅಂಡಾಶಯಗಳು
PMOS, PCODಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. PMOS ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (PCOS) ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (PMOS) ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ನಂತಹ) ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು (PCOS) ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅಂಡಾಶಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ (NIH) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ತನ್ನ ಅಂಡಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪಿಸಿಒಡಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಂಒಎಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಪಿಸಿಒಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಂಒಎಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
- ಅನಿಯಮಿತ ಇಲ್ಲವೇ ತಪ್ಪಿದ ಋತುಚಕ್ರ
- ಹಠಾತ್ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು
- ಮೊಡವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ
- ಮುಖ ಇಲ್ಲವೇ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು
- ತೆಳುವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು
- ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
- ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ತೋಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು
- ಅನಿಯಮಿತ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ತೊಂದರೆ
ಎರಡೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ PMOS ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ನಿದ್ರಾ ಭಂಗ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಎರಡೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, PMOS ಮತ್ತು PCOD ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಇಮೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ದೈಹಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಷ್ಟೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ, ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ PMOS, PCOD ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ (15 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ) ಒಬ್ಬರು PMOS ಅಥವಾ PCOD ನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಂಭೀರವಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.9ರಿಂದ ಶೇ.22.5 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಒತ್ತಡ, ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, PMOS ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗ, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ PMOS ಹಾಗೂ PCOD ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು.
PCOD ಮತ್ತು PMOS ಹೊಂದಿರುವುದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂದಿಗೂ ತಾಯಂದಿರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಔಷಧ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
