ETV Bharat / health

'ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ'

ಅಧಿಕ ದೇಹ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರು ವಾಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

HYDERABAD LITERARY FESTIVAL WALKING BENEFITS WALKING HEALTH BENEFITS HEALTHY LIFESTYLE
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಕೀರ್ತನಾ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ರಜತ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 26, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಔಷಧಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಕೋಶ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು.

'ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಗರ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 'ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದರು.

ದೆಹಲಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ರಜತ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ ಕ್ರೀಡಾ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಕೀರ್ತನಾ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು, 'ಚಲನೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿ' ಕುರಿತು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯಶೀಲವಾಗಿರಲು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಅಧಿಕ ತೂಕದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ಗಳು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು, ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

'ಎಎಂಆರ್​' ಬೆದರಿಕೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವೈಫಲ್ಯ: ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಔಷಧಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 'ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್' (AMR)ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಉರ್ಮಿ ಬಾಜ್‌ಪೈ ಮತ್ತು ಪ್ರಣವ್ ಜೋಹ್ರಿ ಅವರು, 'ಉತ್ತಮ ವೈರಸ್‌ಗಳು: ಔಷಧಗಳು, ಅಸಂಭವ ಮಿತ್ರರು' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಉರ್ಮಿ ಬಾಜ್ಪೈ ದೆಹಲಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ದೇವ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ವಿಭಾಗದ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣವ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಎಂಆರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು 'ಫೇಜ್' ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಎಂಆರ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್​.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಸಯಾನ್ ಬಸು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕಿ ಡಾ.ಶ್ವೇತಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು 'ಸ್ಕಾರ್ಸ್: ಟೋಟೆಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
  2. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
  3. ಸರಳವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?; ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳು!
  4. ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವು
  5. ಕಳಪೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ 'ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್': ಸಂಶೋಧಕರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

TAGGED:

HYDERABAD LITERARY FESTIVAL
WALKING BENEFITS
HEALTHY LIFESTYLE
ವಾಕಿಂಗ್​
WALKING STRENGTHENS FAMILY BONDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.