ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಜಾಗೃತಿ ದಿನ: ಮಕ್ಕಳ ಹೃದ್ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ಆರಂಭ

ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು. ಶೀಘ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಅವರ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ.

paediatric-cardiothoracic-surgery-unit-inaugurated-at-jk-lon-hospital-jaipur
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದ್ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ಆರಂಭ (ETV Bharat)
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಗೃತಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು. ಶೀಘ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವರ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯ ಕವಾಟದ ದೋಷಗಳು, ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಯ ಅಗತ್ಯ: ಸ್ವಾಮಿ ಮಾನ್​ಸಿಂಗ್​ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಡಾ ದೀಪಕ್​ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನವಜಾತಶಿಶು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಳಪೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪದೇ ಪದೇ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರ ಬಳಿ ಕರೆ ತರಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ,. ಅಲ್ಲದೇ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಜೆಕೆ ಲೋನ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಜರಿ ಘಟಕ: ಜೈಪುರದ ಜೆಕೆ ಲೋನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ನಾಳೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಸಿಟಿವಿಎಸ್) ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಲ್ಯದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯ ಬೇಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ 9 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ.

ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಈ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 18 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಎಎಸ್​ಡಿ ಮತ್ತು ವಿಎಸ್​ಡಿಯಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏಮ್ಸ್​ಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

