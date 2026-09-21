ETV Bharat / health

ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ?: ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ದಿನಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

OSTEOPOROSIS SYMPTOMS BONE DENSITY TEST HOW TO PREVENT BONE DENSITY LOSS ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 21, 2026 at 9:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಳೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದುರ್ಬಲವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಮೂಳೆ ರಂಧ್ರವಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮೂಳೆ ಸವೆಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ತೆಳುವಾಗುವಿಕೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ತೆಳುವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವುದೇ ನೋವು ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಹದೊಳಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್​ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಅರಿವಾಗುವುದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂಳೆ ಮುರಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

OSTEOPOROSIS SYMPTOMS BONE DENSITY TEST HOW TO PREVENT BONE DENSITY LOSS ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?: ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಇಳಿಕೆ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎತ್ತರದ ಅಳತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವು 2ರಿಂದ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಕುಗ್ಗುವುದರಿಂದ, ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಕಿರಿದಾಗುವುದರಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಇಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೆನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗುವುದು: ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಭುಜಗಳು, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಎಚ್ಚೆರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿಲುವಿನ ಭಂಗಿ ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ದೇಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

OSTEOPOROSIS SYMPTOMS BONE DENSITY TEST HOW TO PREVENT BONE DENSITY LOSS ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಠಾತ್, ತೀವ್ರವಾದ ಬೆನ್ನು ನೋವು: ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋವು ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದಂತಿದ್ದರೆ, ನಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಂತಾಗ ತೀವ್ರಗೊಂಡು ಮಲಗಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ. ಮೂಳೆಗಳು ತೆಳುವಾಗುವುದರಿಂದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿರುಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುವ ಉಗುರುಗಳು, ಹಿಡಿತದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ: ಉಗುರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ದೇಹದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಉಗುರುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುವುದು, ಅಥವಾ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಜಾಡಿಗಳ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಿಡಿತದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮೂಳೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ.

OSTEOPOROSIS SYMPTOMS BONE DENSITY TEST HOW TO PREVENT BONE DENSITY LOSS ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಒಸಡುಗಳು ಕುಗ್ಗುವುದು ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವುದು: ಮೂಳೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ನಷ್ಟವು ಕೇವಲ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದವಡೆಯ ಮೂಳೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದವಡೆಯ ಮೂಳೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಂತೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಒಸಡುಗಳು ಕುಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ತಾವಾಗಿಯೇ ಉದುರಿಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮೂಳೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

  1. ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ, ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡದೇ, ಇವುಗಳ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
  2. ಹಗುರವಾದ ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತುವುದು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
  3. ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಡವಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವ, ಮೂಳೆ ಮುರಿಯುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  4. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಾ ಬಲಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  5. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಳಿಜಾರಾದ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದು, ಕಾಲುಗಳ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
  6. ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಅಪ್ಸ್ ರೀತಿಯ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಕಾಲುಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೀಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರುವ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಾ?: ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ!
  2. ಕಿಟೋ ಡಯಟ್ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?
  3. ವಿಶ್ವ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ದಿನ 2026: ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
  4. ನಿಯಮಿತ ದಾಳಿಂಬೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೃದಯರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುವುದೇನು?
  5. ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳಿವು

TAGGED:

OSTEOPOROSIS SYMPTOMS
BONE DENSITY TEST
HOW TO PREVENT BONE DENSITY LOSS
ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ
SYMPTOMS OF OSTEOPOROSIS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.