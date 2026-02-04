ETV Bharat / health

ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ

ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

KEY FEATURES OF THE CERUMENOGRAM CANCER SYMPTOMS AND CAUSES WORLD CANCER DAY ಕಿವಿಯ ಮೇಣದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಮಾಡೋದು
ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : February 4, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗ. ಇದು ದೇಹದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು 5ರಿಂದ 7 ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೋವು, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ತೂಕ ನಷ್ಟದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ರೋಗವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ತಜ್ಞರು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಬಯಾಪ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೋವುರಹಿತ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಕಿವಿ ಮೇಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫೆಡರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗೋಯಾಸ್ (UFG) ನಡೆಸಿತು.

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು 'ಸೆರುಮೆನೋಗ್ರಾಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಫೆಡರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗೋಯಾಸ್ (UFG) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 'ಸೆರುಮೆನೋಗ್ರಾಮ್' ಸಂಶೋಧನೆಯು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ನೂತನ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಿವಿಯ ಮೇಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ 2025ರ CAPES ಅವಾರ್ಡ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ.

KEY FEATURES OF THE CERUMENOGRAM CANCER SYMPTOMS AND CAUSES WORLD CANCER DAY ಕಿವಿಯ ಮೇಣದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಮಾಡೋದು
ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಿವಿಯ ಮೇಣದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಹೇಗೆ?: ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಿವಿಯ ಮೇಣದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯ ಮೇಣದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಯೋಜಕ ನೆಲ್ಸನ್ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಫಿಲ್ಹೋ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿವಿಯ ಮೇಣವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಿವಿಯ ಮೇಣವು ದೇಹದೊಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಖರವಾಗಿದೆಯೇ?: ನೇಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 751 ಜನರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 531 ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಕಿವಿಯ ಮೇಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. 220 ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಐದು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಬಳಿಕ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದವು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ತುಂಬಾ ನಿಖರ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ ಪತ್ತೆ: 2025ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ರೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕಡಿಮೆ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

KEY FEATURES OF THE CERUMENOGRAM CANCER SYMPTOMS AND CAUSES WORLD CANCER DAY ಕಿವಿಯ ಮೇಣದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಮಾಡೋದು
ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆಲ್ಝೈಮರ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್‌ನಂತಹ ರೋಗ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಾಯ: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಲ್ಝೈಮರ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯಂತಹ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಿವಿಯ ಮೇಣವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ಕೀಲಿಕೈಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನೋವುರಹಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

KEY FEATURES OF THE CERUMENOGRAM CANCER SYMPTOMS AND CAUSES WORLD CANCER DAY ಕಿವಿಯ ಮೇಣದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಮಾಡೋದು
ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ
  2. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
  3. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ? ನಿತ್ಯ 10 ನಿಮಿಷ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು
  4. ನೀವು ಊಟೋಪಹಾರದ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ? ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ
  5. ಊಟೋಪಹಾರದ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ? ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ

TAGGED:

KEY FEATURES OF THE CERUMENOGRAM
CANCER SYMPTOMS AND CAUSES
WORLD CANCER DAY
ಕಿವಿಯ ಮೇಣದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ
WORLD CANCER DAY 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.