ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ ಮೆದುಳು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಅಧ್ಯಯನ
ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಒಮೆಗಾ-3 ಇತರೆ ಅನೇಕ ದೈಹಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : July 23, 2026 at 11:35 AM IST
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಹಲವು ದೈಹಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲವನ್ನು ದೇಹವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮೀನು, ಅಗಸೆಬೀಜಗಳು, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಒಮೆಗಾ-3 ಹೃದಯ, ಮೆದುಳಿನ ಅರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಇಡೀ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ ಹೃದಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ: ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬನಾಮ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಉರಿಯೂತವು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಕೀಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒಮೆಗಾ-3 ಉರಿಯೂತ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೀಲುಗಳು & ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲವು ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಬಿಗಿತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೀಲು ಉರಿಯೂತ ಇರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲವು ಚರ್ಮದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ: ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಕೋಶಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಒಮೆಗಾ-3 ಸೇವನೆಯು ಒಣ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿಯರು ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆಹಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://ods.od.nih.gov/factsheets/Omega3FattyAcids-HealthProfessional/
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224423001346
- https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circulationaha.114.015176
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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