ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಳ: 2025 - 26ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳಿವು
2025 - 26ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಾದ 2025-26ರ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತುರ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ.
ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದೀಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜಡವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡವಳಿಕೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಕ್ರಮಗಳು, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಜಡವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಗಳು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲಕ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
- 15ರಿಂದ 49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇ.24ರಷ್ಟು, ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶೇ.23ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
- ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಹರಡುವಿಕೆಯು 2015ರಿಂದ 16ರಲ್ಲಿ ಶೇ.2.1 ರಿಂದ 2019ರಿಮದ 21ರಲ್ಲಿ ಶೇ.3.4ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
- 2020ರಲ್ಲಿ 3.3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, 2035ರ ವೇಳೆಗೆ 8.3 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
- ಈ ಮಾದರಿಗಳು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
- ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದ ಬೊಜ್ಜು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (ಎನ್ಸಿಡಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಗತ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಕಂಡು ವಿಷಯಗಳೇನು?:
- ಸರಿಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಧುಮೇಹ, ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ನಗರ ಮತ್ತು ಪೆರಿ - ಅರ್ಬನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹರಡುವಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
- ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳೀಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಈಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಆಕ್ರಮಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಯಾಪಚಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಗುಜರಾತ್ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳೀಯ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ವಿರೋಧಿ ಔಷಧಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾರಾಟವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು:
ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಹಾರಗಳು, ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಅಲ್ಟ್ರಾ- ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಹಾರಗಳ (UPFs) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಆಹಾರದ ಭೂದೃಶ್ಯವು (ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಕೃಷಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ) ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ 2009 ಮತ್ತು 2023ರ ನಡುವೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಹಾರಗಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟವು ಶೇ.150ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿದೆ.
- ಕೊಬ್ಬು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಬೊಜ್ಜು, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಇತರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.
- ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಸುಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಲೇಬಲಿಂಗ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶಾಲಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತಹ ನೀತಿ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯೆಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.
- ಕಡಿಮೆಯಾದ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ
- ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಸಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
- ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ದೂರವಾಗಿಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್-ಸುರಕ್ಷತಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮಧ್ಯಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಥಳಗಳಂತಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆರೈಕೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಂವಹನೇತರ ರೋಗಗಳ ದ್ವಿಗುಣ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ - ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳಿವು:
- ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿವಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ತಪಾಸಣೆ.
- ಆಹಾರ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಭಿಯಾನಗಳು.
- ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ.
- ಈ ತಿರುವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
2025-26ರ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಂಡಿಯಂತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮುಂದುವರಿದರೂ, ಜೀವನಶೈಲಿ ರೋಗಗಳು, ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನದಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆರೈಕೆ, ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ, ಮುಂಬರುವ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
