ETV Bharat / health

ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ತಾಯಂದಿರ ದೇಹವೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೆದುಳು ಕೂಡ ಬದಲು: ಸಂಶೋಧನೆ

ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆದುಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

MOTHERHOOD POSTPARTUM DEPRESSION BABY AND MOTHER BOND ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈನ್​ ಚೇಂಜ್
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ತಾಯಂದಿರ ದೇಹವೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್​ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : July 24, 2026 at 5:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಜಿಯರು ಹಾಗೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ನೋಡಲು ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳ ನಡುವೆ, ತಾಯಿ ಆ ಪುಟ್ಟ, ಕೋಮಲ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಮಗು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಗೊಣಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದರೂ, ಅವಳ ನಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿವು, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಮರೆತು, ಅವಳು ಆ ಪುಟ್ಟ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಿರಿಯರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯೂ ಈ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಆಳವಾದ ರೂಪಾಂತರದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

MOTHERHOOD POSTPARTUM DEPRESSION BABY AND MOTHER BOND ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈನ್​ ಚೇಂಜ್
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ತಾಯಂದಿರ ದೇಹವೊಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್​ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂತೋಷ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಟಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಎದೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆನಂದಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು 'ಡೋಪಮೈನ್' ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 'ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್' ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆದುಳನ್ನು ಅದೇ ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಭಾರವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ತಾಯಿಯ ಮೆದುಳನ್ನು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

MOTHERHOOD POSTPARTUM DEPRESSION BABY AND MOTHER BOND ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈನ್​ ಚೇಂಜ್
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ತಾಯಂದಿರ ದೇಹವೊಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್​ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ತಾಯ್ತನದ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ, ವೈದ್ಯರು ತಿಳುವುದೇನು?: ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೆರಿಗೆ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಹಿಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೋಸಿ ಬ್ರೌನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಏಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಆಳವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ.ಮೈಕೆಲ್ ಪರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರು ಜನನದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ತಾಯಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ದೂಷಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಯಿಯಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದು ಅವಳ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮೆದುಳಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

MOTHERHOOD POSTPARTUM DEPRESSION BABY AND MOTHER BOND ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈನ್​ ಚೇಂಜ್
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ತಾಯಂದಿರ ದೇಹವೊಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್​ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ: ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಶಿಶುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಒತ್ತಡ ವಿರೋಧಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆದುಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

MOTHERHOOD POSTPARTUM DEPRESSION BABY AND MOTHER BOND ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈನ್​ ಚೇಂಜ್
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ತಾಯಂದಿರ ದೇಹವೊಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್​ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೇ? ಸಂತೋಷದ ಬಾಳಿಗೆ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು
  2. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ, ಸುಸ್ತೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ!: ಇಲಿ ಜ್ವರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
  3. ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ Vs ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ: ಯಂಗ್​ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
  4. ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಏಕೆ?, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
  5. ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರದಾ?: ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
  6. ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ ಮೆದುಳು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಅಧ್ಯಯನ

TAGGED:

MOTHERHOOD
POSTPARTUM DEPRESSION
BABY AND MOTHER BOND
ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈನ್​ ಚೇಂಜ್
MOTHER BABY RELATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.