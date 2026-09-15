ಧೂಮಪಾನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಟಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಂತೆ ತೋರಬಹುದಾದರೂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : September 15, 2026 at 8:24 PM IST
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮೃತಪಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಧೂಮಪಾನದಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಂತೆ ತೋರಬಹುದಾದರೂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ತಂಬಾಕಿನ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಜೀನ್, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೊಸಮೈನ್ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಹೊಗೆಯು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್: ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದವರು ಇತರರು ಬಿಡುವ ತಂಬಾಕಿನ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ, ನೇರವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರಂತೆಯೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಸಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕರಿಯುವುದು, ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಸೌದೆ, ಇದ್ದಿಲು ಅಥವಾ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೊಗೆ, ಅನಿಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳೊಂದಿಗಿನ ಈ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕವು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಗೃಹಿಣಿಯರು, ವೃತ್ತಿಪರ ಅಡುಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು: ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು (PM2.5) ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ, ಜೀವಕೋಶದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಂತಹ ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳ ಹೊಗೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಧೂಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಲಿಕಾ, ಡೀಸೆಲ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಧೂಳು ಹಾಗೂ ಹೊಗೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿರೋಧನ ಇಲ್ಲವೇ ಉರುಳಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಧೂಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ? ಧೂಮಪಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಧೂಮಪಾನದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಕ್ರಮೇಣ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಮಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಧೂಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು)
- https://www.translationalres.com/article/S1931-5244(26)00123-4/fulltext
- https://www.who.int/news/item/03-02-2026-four-in-ten-cancer-cases-could-be-prevented-globally
- https://www.cdc.gov/lung-cancer/risk-factors/index.html
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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