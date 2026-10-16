ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣತೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ತೊಂದರೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ತಡೆಯಲು ವೈದ್ಯರು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : October 16, 2026 at 1:33 PM IST
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಿಸಿದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಾಗ ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣತೆ, ಅತಿಯಾದ ಖಾರ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೇನು? ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏಕೆ?: ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12, ಫೋಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ಸತುವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಗಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಿಸಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಾಗುವುದು, ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ ಆಗುವ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೊನಚಾದ ಅಂಚುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದಲೂ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸೀಲಿಯಾಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೋನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು: ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯು ರಕ್ತಹೀನತೆ (ಅನೀಮಿಯಾ), ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ರಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಪಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೋಶಗಳ ರಚನೆಗೆ, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಫೋಲೇಟ್ (ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ9) ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೀನ್ಸ್ನಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸತು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಕೊರತೆಯು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ಅತಿಯಾದ ಖಾರ, ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲವೇ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮೃದುವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮೃದುವಾದ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಉಪಶಮನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ತಡ ಮಾಡದೇ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜ್ವರ, ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/fullarticle/2841501
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1118165/
- https://www.nhs.uk/conditions/mouth-ulcers/
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಲು ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ತಡೆಯಲು ವೈದ್ಯರ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
- ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವೇಕೆ?: ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಗಡ್ಡೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆಯೇ? ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
- ಅ. 25ರಂದು 'ಫಿಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಅಭಿಯಾನದಡಿ 'ಸಂಡೇಸ್ ಆನ್ ಸೈಕಲ್' ಆಯೋಜನೆ: ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ
- ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಆಗಲಿದೆಯೇ ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪು? ಸಸ್ಯದ ಕುರಿತು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ