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ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ: ICMR ಸಂಶೋಧನೆ

ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ವಯಸ್ಕರು ರಕ್ತದ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ನ ಅಸಹಜ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ(ICMR) ಸಂಶೋಧನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

bnormal blood fat and cholesterol High BP and high cholesterol How to prevent heart disease ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ
ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images, ICMR)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 21, 2026 at 1:05 PM IST

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ಜಾಗತಿಕ ಏರಿಕೆಯು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವು ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯು ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ICMR ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯು ಗಂಭೀರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ವಯಸ್ಕರು ಕನಿಷ್ಠ ರಕ್ತದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಸಹಜ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೂಕ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯಾರಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ (ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

bnormal blood fat and cholesterol High BP and high cholesterol How to prevent heart disease ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ
ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತೀಯರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದವು. ಇದೀನ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೆಮಿಯಾ ಅಪಾಯ - ಸಂಶೋಧನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಐಸಿಎಂಆರ್ ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ.87.3 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ವಯಸ್ಕರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಕ್ತದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಸಹಜ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೆಮಿಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೊಬ್ಬುಗಳಲ್ಲಿನ (ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್​) ಅಸಮತೋಲನವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 'ಸೈಲೆಂಟ್​ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ' ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಇಲ್ಲವೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

bnormal blood fat and cholesterol High BP and high cholesterol How to prevent heart disease ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ
ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲಿಪಿಡಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 23,665 ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೆಮಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನೋವು, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊರಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

bnormal blood fat and cholesterol High BP and high cholesterol How to prevent heart disease ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ
ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಅಧ್ಯಯನವು ವಿವಿಧ ಲಿಪಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಸಹಜತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದರೆ, HDL ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಇಬ್ಬರು HDL ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು HDL ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ LDL ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್​ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಹೈಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಂದಾಜು 1.4 ಶತಕೋಟಿ ಜನರು ಹೈಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 315 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಹೈಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಹೈಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

bnormal blood fat and cholesterol High BP and high cholesterol How to prevent heart disease ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ
ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಹರಡುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಜಂಕ್​ಫುಡ್ ಸೇವನೆ, ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆಯು ಈ ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗದ ಹೊರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

ABNORMAL BLOOD FAT AND CHOLESTEROL
HIGH BP AND HIGH CHOLESTEROL
HOW TO PREVENT HEART DISEASE
ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ
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