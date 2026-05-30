ETV Bharat / health

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು, ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ: ಎನ್​ಎಫ್ಎಚ್ಎಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ಎನ್​ಎಫ್ಎಚ್ಎಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

NFHS OBESITY HIGH BLOOD SUGAR HEALTH AND FAMILY WELFARE MINISTRY
ಎನ್​ಎಫ್ಎಚ್ಎಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (NFHS)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 30, 2026 at 4:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ (MoHFW) ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ-6 (NFHS-6), ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದೆ, ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣವು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮುಂಬೈನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (IIPS) ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ MoHFW 2023-24ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ NFHS-6, 15-49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30.7 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು 2019-21ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ NFHS-5ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 24ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ.22.9ರಿಂದ ಶೇ.27.3 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 15 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು NFHS-5 ರಲ್ಲಿ ಶೇ.13.5 ರಿಂದ NFHS-6ರಲ್ಲಿ ಶೇ.17.8ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು: 15-49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವವರು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.46.3 ರಷ್ಟು ನಂತರ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಶೇ.44 ರಷ್ಟು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.41.4ರಷ್ಟು, ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ.40.8 ರಷ್ಟು, ತಮಿಳುನಾಡು ಶೇ.40.5 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.38.1ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದೆ.

NFHS OBESITY HIGH BLOOD SUGAR HEALTH AND FAMILY WELFARE MINISTRY
ದೆಹಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ (ANI)

ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆ: ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ 15 - 49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.38ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜುತನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಬಳಿಕ ಪಂಜಾಬ್, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಗೋವಾಗಳು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಜ್ಜು ಹರಡುವಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಪುರುಷರಿಗೆ, ಅನುಗುಣವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಶೇ. 15.6 ರಿಂದ ಶೇ. 20.9 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. NFHS-6 ದೇಶಾದ್ಯಂತ 7.1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

NFHS OBESITY HIGH BLOOD SUGAR HEALTH AND FAMILY WELFARE MINISTRY
ಯೋಗಾಸನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ/ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 41.0ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 60.2ಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ನೇತೃತ್ವದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (PM-JAY) ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರವೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

NFHS OBESITY HIGH BLOOD SUGAR HEALTH AND FAMILY WELFARE MINISTRY
ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

NFHS OBESITY HIGH BLOOD SUGAR HEALTH AND FAMILY WELFARE MINISTRY
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸಲು ವಿಫಲ- ಅಧ್ಯಯನ; ಫೈಬರ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  2. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕಾಯಿಲೆ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಈಗ ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ: ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್​ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ!
  3. ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12, ಫೋಲೇಟ್ ಕೊರತೆ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ?
  4. ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಪ್ಸ್ ನಡೆಯಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
  5. ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸಂಶೋಧನೆ
  6. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 32.1ರಷ್ಟು ಕೇಸ್​ಗಳು ಪತ್ತೆ: ನೂತನ ವರದಿ

TAGGED:

NFHS
OBESITY
HIGH BLOOD SUGAR
HEALTH AND FAMILY WELFARE MINISTRY
SPIKE IN OBESITY AMONG ADULTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.