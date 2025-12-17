ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಲು ನೂತನ ನ್ಯಾನೊಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಲು ನೂತನ ನ್ಯಾನೊಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಡಾ. ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಗೌರ್ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಷಕಾರಿ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
Published : December 17, 2025 at 7:24 PM IST|
Updated : December 17, 2025 at 7:29 PM IST
ಸಾಗರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿ ಲೋಹವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಮೂಕ ಕೊಲೆಗಾರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ತಂಬಾಕು, ಕಲುಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ, ಯಕೃತ್ತು, ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ವಿಷಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಂಶ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾನೊಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ: ಡಾ.ಹರಿಸಿಂಗ್ ಗೌರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಮೂಕ ಕೊಲೆಗಾರ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ನಿಂದ ಮಾನವ ದೇಹ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ. ಜೋಶಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್-ಆಧಾರಿತ ನ್ಯಾನೊಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೆ: ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಕೆ.ಬಿ. ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಣುವನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿ ಲೋಹ. ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್, ಸೀಸ, ಪಾದರಸ ಮತ್ತು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಲೋಹಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ, ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಅದರ ವಿಷತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಉಂಟುಮಾಡುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೀಬ್ರಾಫಿಶ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿ: ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಜೀಬ್ರಾಫಿಶ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಮಾನವ ದೇಹ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿರೂಪಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಡೀ ಜೀವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಜೀಬ್ರಾಫಿಶ್ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಯೋಗೇಶ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ನಾವು ಮೊದಲು ಜೀಬ್ರಾಫಿಶ್ಗೆ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ - ಆಧಾರಿತ ನ್ಯಾನೊಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪೀಡಿತ ಅಂಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಔಷಧ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜೀಬ್ರಾಫಿಶ್ ಮಾದರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೆಚ್ಚ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ: ಸಹ - ಸಂಶೋಧಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ವಾಘ್ಮಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜೀಬ್ರಾಫಿಶ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಜೀನೋಮ್ ಮಾನವ ಜೀನೋಮ್ಗೆ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಜೀಬ್ರಾಫಿಶ್ ಮಾದರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ತುಂಬಾ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಾಗರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಜೀಬ್ರಾಫಿಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಜೀಬ್ರಾಫಿಶ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎರಡನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ - ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.
ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಸಹ ಸಂಶೋಧಕ ಆನಂದ್ ಕೌತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಸತುವುಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಮೊದಲು ದೇಹ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದು ಫ್ಲೋರೊಸೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇದು ವಿಷಕಾರಿ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾನೊ ರಾಡ್ ತರಹದ ರಚನೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾನವ ದೇಹದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ, ವೆಚ್ಚ - ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಮುಂದುವರಿದ ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ವಸ್ತುವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ತ್ವರಿತ ಆನ್ - ಸೈಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಸುಸ್ಥಿರ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ವಿಷತ್ವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾರ ಲೋಹದ ವಿಷತ್ವವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಲುಷಿತ ಸರೋವರಗಳು, ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಸಾಗರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಜಾಗತಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ (ಯುಕೆ) ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜರ್ನಲ್ ನ್ಯಾನೊಸ್ಕೇಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನ್ಯಾನೊವಸ್ತು, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸೈನಿಕನಂತೆ, ಶತ್ರುವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ. ಜೋಶಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಾಗರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೊಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕೌತು, ಶ್ರುತಿ ಶರ್ಮಾ, ನಿಕುಂಜ್ ಕುಮಾರ್, ಅಶ್ವಿನಿ ವಾಘ್ಮಾರೆ, ಬೋಧಿಸತ್ವ ದಾಸ್ಗುಪ್ತ, ಮತ್ತು ಎನ್ಐಟಿ ದುರ್ಗಾಪುರದ ಸುದೀಪ್ತಾ ಮಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿಯ ಪುನೀತ್ ಗುಪ್ತಾ ಭಾಗಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.