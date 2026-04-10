ಮಲೇರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ: ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರೋಧಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಶೋಧಕರು
ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಿರಾಂಡಾ ಹೌಸ್ನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಡಾ.ಪ್ರಿಯಂವದಾ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಳಿಕ ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರೋಧಕ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
Published : April 10, 2026 at 2:57 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಿರಾಂಡಾ ಹೌಸ್ನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ಪ್ರಿಯಂವದಾ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಔಷಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಮಲೇರಿಯಾ: ಮಲೇರಿಯಾವು ಹೆಣ್ಣು ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫಾಲ್ಸಿಪ್ಯಾರಮ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) 2024ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 280 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮಲೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಲೇರಿಯಾ ಇಂದು ಗಂಭೀರ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ವರದಿಯು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಡಾ. ಪ್ರಿಯಂವದಾ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಏಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಿದೆ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟೆಮಿಸಿನಿನ್ ಆಧಾರಿತ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಲೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಔಷಧಗಳು ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಲೇರಿಯಾ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸವಾಲುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧಗಳ ಅಗತ್ಯವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಪ್ರಿಯಂವದಾ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಮಿರಾಂಡಾ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಾ.ಪ್ರಿಯಂವದಾ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡವು ಮಲೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಔಷಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಔಷಧೀಯ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಮಲೇರಿಯಾ ಪರಾವಲಂಬಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ 'ನವೀಕೃತ ಹೆಟೆರೊಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು: ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಂಡವು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ಭರವಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ.ಪ್ರಿಯಂವದಾ ಸಿಂಗ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ: ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹದೊಳಗಿನ ಪರಾವಲಂಬಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತೋರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಡಾ.ಪ್ರಿಯಂವದಾ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಸಂಶೋಧನೆಯು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಥೈಲಮೈನ್, ಥೈಲಮೈನ್ ಮತ್ತು ಗ್ವಾನಿಡಿನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಪ್ರಿಯಂವದಾ ಸಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ- ವಿದೇಶಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ: ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಂಸರಾಜ್ ಕಾಲೇಜು (ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಿಂಗಾಪುರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸಂಶೋಧನಾ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ರೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಪ್ರಿಯಂವದಾ ಸಿಂಗ್ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 2024 ರಲ್ಲಿ 80 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 282 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ 610,000 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಲೇರಿಯಾ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ WHO ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪ್ರದೇಶವು ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು (265 ಮಿಲಿಯನ್) ಮತ್ತು ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಮಲೇರಿಯಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳು (579,000) WHO ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಲೇರಿಯಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.75ರಷ್ಟು 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಪ್ರಿಯಂವದಾ ಸಿಂಗ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
