ಮತ್ತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ PJ.2.1: ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ತಲೆನೋವು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 11, 2026 at 4:55 PM IST
ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಮರಳಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವಾದ 'PJ.2.1' ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಒಂಟಾರಿಯೊ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆನಡಾದಿಂದ ಇದು ಈಗ ಇತರ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಹರಡಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ SARS-CoV-2 ರೂಪಾಂತರವು ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ?, ಈಗಿರುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮಾನವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 'ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್'ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆನುವಂಶಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಹಿಂದಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'PJ.2.1' ರೂಪಾಂತರವು 'ACE2' ಎಂಬ ಗ್ರಾಹಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈ 'ACE2' ಗ್ರಾಹಕದ ಮೂಲಕವೇ ಮಾನವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'PJ.2.1' ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ.
ಕೋವಿಡ್-19ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಅಥವಾ ಇತರ ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಂತೆಯೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಹೇಳಿದೆ. ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ನಿಖರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'PJ.2.1' ರೂಪಾಂತರದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಹಿಂದಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ.
'PJ.2.1'ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?: PJ.2.1 ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಕೋವಿಡ್-19ನ ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
- ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಚಳಿ
- ಕೆಮ್ಮು
- ಗಂಟಲು ನೋವು
- ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
- ತಲೆನೋವು
- ಸ್ನಾಯು, ಮೈಕೈ ನೋವು
- ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ
ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ರುಚಿಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಆಯಾಸದಂತಹ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಖರವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕು SARS-CoV-2 ವೈರಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಉಸಿರಾಟದ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ PJ.2.1 ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆಯೇ?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ PJ.2.1 ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. 'ಇಂಡಿಯನ್ SARS-CoV-2 ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಜೀನೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆನುವಂಶಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಇವು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ PJ.2.1 ಸೋಂಕಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
PJ.2.1 ಏಕೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ?: ಅಧ್ಯಯನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ PJ.2.1 ರೂಪಾಂತರದ 'ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್' ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್, SARS-CoV-2 ವೈರಸ್ ಮಾನವ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ 'ACE2 ರಿಸೆಪ್ಟರ್'ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಆನುವಂಶಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವೈರಸ್, ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳಿಂದ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು. ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇತರ ಅನೇಕ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು PJ.2.1 ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.
PJ.2.1 ರೂಪಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆಯೇ?: ಈ ಹಿಂದೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ PJ.2.1 ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸಾಬೀತಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ರೂಪಾಂತರದ ಆನುವಂಶೀಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮಾನವ ಜೀವಕೋಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ, ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. PJ.2.1 ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. PJ.2.1 ರೂಪಾಂತರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 70 ವರ್ಷ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಲೋಕನವು ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಕೇವಲ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೀವ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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