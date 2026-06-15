ETV Bharat / health

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬೇಕೇ?: ಈ ಆಹಾರಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ & ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಗಂಟಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

FOODS FOR IMMUNE SYSTEM DIET TIPS FOR RAINY SEASON FOOD SAFETY TIPS DURING MONSOON ಮಳೆಗಾಲದ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (PTI)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : June 15, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Monsoon Diet plan: ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭವಾದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕರು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಜ್ವರಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಔಷಧವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಿ: ಅರಿಶಿನ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿಯಂತಹ ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶೀತ, ವಾಕರಿಕೆ, ಸಂಧಿವಾತ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

FOODS FOR IMMUNE SYSTEM DIET TIPS FOR RAINY SEASON FOOD SAFETY TIPS DURING MONSOON ಮಳೆಗಾಲದ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AFP)

ಈ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಕೊರ್ರಾ ಅನ್ನ (ಫಾಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್ ರಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ), ರಾಗಿ ಗಂಜಿಯಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.

ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಂಟಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಶೀತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

FOODS FOR IMMUNE SYSTEM DIET TIPS FOR RAINY SEASON FOOD SAFETY TIPS DURING MONSOON ಮಳೆಗಾಲದ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)

ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಲಿ: ಕಡಲೆ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ (ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಿಜನ್ ಬಟಾಣಿ) ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇವಿಸಿ: ಸೇಬು, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ದಾಳಿಂಬೆ ಹಾಗೂ ಪೇರಲದಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಲ್ಲದೇ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ: ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ ತಯಾರಿಸಲು ಒಂದೂವರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಪೀಸ್​, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಶುಂಠಿ, ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿನದೊಂದಿಗೆ ಕುದಿಸಿ. ಬಳಿಕ, ಒಗ್ಗರಣೆ (ತಡ್ಕ) ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ರಸವು ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳೇನು?: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಕೋಡ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿಗಳಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು ಸಹ ಉತ್ತಮ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ ಇವು ಹುಳುಗಳಿಂದ ಬಾಧೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ: ಅನಾನಸ್ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೊಣಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ, ವಾತಾವರಣದ ತೇವಾಂಶವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇವು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಇಲ್ಲವೇ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಕಾಂತಿಯುತ, ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಯು ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೇ?; ಈ ಗ್ಲುಟನ್ - ಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಬೆಸ್ಟ್: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
  2. ವಿಶ್ವ ಡೆಂಗ್ಯೂ ದಿನ: ಡೆಂಗ್ಯೂವಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
  3. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಾವು, ಚೇಳು ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಇವುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು
  4. ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
  5. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ ತಗ್ಗಲು ಇವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು?: ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

TAGGED:

FOODS FOR IMMUNE SYSTEM
DIET TIPS FOR RAINY SEASON
FOOD SAFETY TIPS DURING MONSOON
ಮಳೆಗಾಲದ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್
HEALTHY DIET PLAN FOR MONSOON

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.