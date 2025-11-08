ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿವಾರಣೆ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದ್ರೆ, ತೇಗುವಿಕೆ, ಉಬ್ಬುವುದು, ನೋವು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇಗನೇ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 8, 2025 at 1:10 PM IST
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಕಳಪೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದ್ರೆ, ತೇಗುವಿಕೆ, ಉಬ್ಬುವುದು, ನೋವು ಹಾಗೂ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಡೆಸೋಂಪು, ಇಂಗು ಹಾಗೂ ಸೆಲರಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದೇ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಶರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅನಿಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ದೇಹದ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಲವು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಹೊಕ್ಕುಳಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿರುವ Zhongwan acupoint (CV12), ಹೊಕ್ಕುಳಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚು ಕೆಳಗೆ Conception Vessel 6 (CV6) ಹಾಗೂ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು Pericardium 6 (PC6) ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಬೆರಳಿನ ಬಿಂದುಗಳು ಯಾವುವು?
ಹೊಕ್ಕುಳದಿಂದ 4 ಇಂಚು ಮೇಲೆ ಅಥವಾ CV12: ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹೊಕ್ಕುಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಇಂಚು ಮೇಲೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಕ್ಕುಳದಿಂದ 1.5 ಇಂಚು ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ CV6: ಹೊಕ್ಕುಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 1.5 ಇಂಚು ಕೆಳಗೆ ಇರುವ CV6 ಬಿಂದುವನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೌಮ್ಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಣಿಕಟ್ಟು ಅಥವಾ PC6: ಕೈಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ PC6 ಬಿಂದುವನ್ನು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ಬೆರಳುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ಸೆಳೆತ ಹಾಗೂ ವಾಕರಿಕೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಲಾಡಿವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ದಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವೆ. ಸೋಂಪು, ಇಂಗು, ಸೆಲರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ನೀವು ನಿಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ನಡೆಯಬಹುದು.
ಶುಂಠಿ ಚಹಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಮೇಲಿರುವ Sanyinjiao (SP6) ಬಿಂದುವನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಬಿಂದು ಒತ್ತಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಲು ಈ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಶರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಬಹುದು.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಬಿಂದು ಅಥವಾ CV6: ಹೊಕ್ಕುಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 1.5 ಇಂಚು ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ.
ಹೊಕ್ಕುಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಿಂದು ಅಥವಾ ST25: ಹೊಕ್ಕುಳ ಬಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳಿರುವ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಅಥವಾ ತೋರುಬೆರಳಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಸ್ತ ಬಿಂದು ಅಥವಾ LI4: ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹಾಗೂ ತೋರುಬೆರಳಿನ ನಡುವಿನ ಮೃದುವಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಳುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.