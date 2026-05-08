ವಾಕರಿಕೆ, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ಯಾಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಇದೆಯೇ?; ಇವುಗಳು ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು!
ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸಹಜ ಕೋಶಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಗೆಡ್ಡೆ ರೂಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
Published : May 8, 2026 at 6:05 PM IST
ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ. 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಋತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ (ಮುಟ್ಟಿನ ನಿಲುಗಡೆ). ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಈ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವೈದ್ಯರ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಅಂಡಾಶಯಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ (ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶ) ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂಡಾಶಯಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಅಂಡಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ.
ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಧಗಳು: ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧದ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧವೆಂದರೆ ಎಪಿಥೇಲಿಯಲ್ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಪಿಥೇಲಿಯಲ್ ಅಂಗಾಂಶದೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂಡಾಶಯದ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈ ಆವರಿಸುವ ತೆಳುವಾದ ಪದರ. ಎರಡನೇ ವಿಧ ಎಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಕೋಶದ ಗೆಡ್ಡೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ ಗೆಡ್ಡೆ. ಇದು ಅಂಡಾಶಯದೊಳಗೆ ಇರುವ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೂಪವಾಗಿದೆ.
ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಎಂದಿಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮುಟ್ಟು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಋತುಬಂಧ ಸಂಭವಿಸಿದವರು, ಎಪಿಥೇಲಿಯಲ್ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ರೋಗದ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಫಲವತ್ತತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ಮಗಳು (ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸಂಬಂಧಿಕರು) ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಪಾಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ BRCA1 ಇಲ್ಲವೇ BRCA2 ನಂತಹ ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಅಂಡಾಶಯಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
- ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಸಂವೇದನೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
- ತೂಕ ನಷ್ಟ
- ವಾಕರಿಕೆ
- ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಗುದನಾಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಸಂವೇದನೆ
- ಮೂತ್ರಕೋಶದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಷ್ಟ (ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆ)
- ಬೆನ್ನು ನೋವು
- ಆಯಾಸ
- ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ
- ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವುದು
- ಯಾಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ
- ಬೊಜ್ಜು
- ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು
- ಯೋನಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ
ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆರಂಭಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕಾರಣ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಈ ರೋಗವಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಏಕೈಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು. 'ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ 125' (CA-125) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀವು CA-125 ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ತನಿಖೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ (USG), MRI ಹಾಗೂ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಂತಹ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇಗಳು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 'ಮೇಲಿನ ಜಠರಗರುಳಿನ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ'ಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು 'ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್' ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಲ್ಯಾಪರೊಟಮಿ'ನಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹಂತ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದೊಳಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಗದ ಮುನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಂತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
2026ರ ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವೇನು?: 2026ರ ವಿಶ್ವ ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನದ ಥೀಮ್ 'ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿಲ್ಲ', ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗೃತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಗಮನಿಸಿಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು: ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದರೆ, ಉಬ್ಬುವುದು, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಶ್ರೋಣಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್, ಋತುಬಂಧದ ತಡವಾದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
