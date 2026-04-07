ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಂ; ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಯುವ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
Published : April 7, 2026 at 5:07 PM IST
ಜೈಪುರ(ರಾಜಸ್ತಾನ): ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಎಂದರೇನು?: ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಎಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ಆತನಿಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ.ಮುಖೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರದೆಯ ಸಮಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಆತಂಕಕಾರಿ ಹಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಶರ್ಮಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಲೇಸರ್ ಆಧಾರಿತ ಲಸಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಲಸಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಾರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಲು ಲೇಸರ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಸಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಯಾರು ಒಳಗಾಗಬಹುದು?:
- ಎಲ್ಲರೂ ಲಸಿಕ್ಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ರೋಗಿಗಳು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕು.
- ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕನ್ನಡಕ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
- ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕುಗಳು, ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು.
- ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರವೇ ತಜ್ಞರು ರೋಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಲಸಿಕ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡಕ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿದಿನ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 10 ರಿಂದ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಅತಿಯಾದ ಪರದೆಯ ಬಳಕೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯ ಉದ್ದ, ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಅತಿಯಾದ ವಕ್ರತೆ, ಪರದೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅಥವಾ ನೋಡುವಾಗ ದೂರಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊರತೆಯೂ ಸಹ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣ: ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅದು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರೂ ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಪಾಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೀನ್ಗಳನ್ನು ಹರಡಬಹುದು.
ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇತರ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಕನ್ನಡಕ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲೇಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
