ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಅಧಿಕ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲಕ್ಷಣ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರಿ: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಏರಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಜೊತೆಗೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Published : May 25, 2026 at 1:22 PM IST

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಾಪಮಾನ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದರ್ಭ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯಲ್ಲಿ 47.2 ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್​ನಿಂದ 22 ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ 21 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯನ ಸುಡುವ ತೀವ್ರತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದ ಮಧ್ಯೆ ವೈದ್ಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೀಟ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ (ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಕೇವಲ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಟ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ (ಲೂ) ಎಂಬುದು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಶಾಖದ ಹೊಡೆತವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ತೀವ್ರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಆರಂಭಿಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ಜ್ವರ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಟ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಹೀಟ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ದೇಹದ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ವೇಗಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಸಹ ಹೀಟ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್​ನ್​ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ವೇಗಗೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ & ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೆವರುವುದು ದೇಹದ ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತವು ದೇಹದ ನೀರು, ಖನಿಜ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಾಕರಿಕೆ & ವಾಂತಿಯ ಅಪಾಯ: ಹೀಟ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ತೊಂದರೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ದೇಹದೊಳಗಿನ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ವಿಷ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಬೆವರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಮವು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಬೆವರು ಬರದೆ ಇದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಅಥವಾ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ) ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ.

ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?:

ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ: ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಿನವಿಡೀ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯಗಳಾದ ಎಳನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಅಥವಾ ಓಆರ್​​ಎಸ್ (ORS) ದ್ರಾವಣ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಕೆಫೀನ್ (ಚಹಾ, ಕಾಫಿ) ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಈ ಪಾನೀಯಗಳು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಸರಿಯಾದ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ: ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತಹ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಸಡಿಲವಾದ ಹತ್ತಿ (ಕಾಟನ್) ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ, ಅಗಲವಾದ ಟೋಪಿ ಮತ್ತು ಸನ್‌ಗ್ಲಾಸ್‌ ಧರಿಸಿ. ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರಳಿರುವ ಅಥವಾ ತಂಪಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ದೇಹ ತಂಪಾಗಿರಿಸಬೇಕು: ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್ ಅಥವಾ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ (AC) ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೆ ತಂಪಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕಿತ್ತಳೆಯಂತಹ ನೀರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇತರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಿನೊಳಗಿನ ತಾಪಮಾನವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಭಾರೀ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಅಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

