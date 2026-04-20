ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ!: ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ? ಈ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮಗಲ್ಲ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಂತೆ ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದ ಸ್ನೇಹಾ ಭಾರತಿ ಅವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : April 20, 2026 at 6:47 PM IST
ಮಧುಮೇಹವು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಕೆಲವರು ಬೊಜ್ಜು, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಈಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮಧುಮೇಹ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ?
ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ & ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ (ಜೂನ್ 2023)ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ICMR-INDIAB ನಡೆಸಿದ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 26.4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುದುಚೇರಿ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ ಸೇರಿವೆ. 2025ರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ತಮಿಳುನಾಡು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಯಸ್ಸು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಹರಡುವಿಕೆಯ ದರ (ASPR) ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರ ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (2023ರಿಂದ 2025) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (ಶೇ.4.8).
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಂತರಿಕ ಔಷಧ, ಮಧುಮೇಹಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಎಂ.ಎನ್., ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಧುಮೇಹದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಗರೀಕರಣಗೊಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಧುಮೇಹದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ತೆ ದರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಎಂ.ಎನ್. ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಗರೀಕರಣ, ಕಡಿಮೆಯಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೊಜ್ಜು ಮಟ್ಟಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಅನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಚಕ್ರಗಳು, ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಈ ಅಪಾಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕಳವಳವೆಂದರೆ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ಮಧುಮೇಹವು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದು, ದೇಹದೊಳಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಆಂತರಿಕ ತೊಡಕುಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ಹೆಚ್ಚಿದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳವು ಮಧುಮೇಹದ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದಾದರೂ, ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಏಕೈಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. National Institutes of Health (.gov) ಪ್ರಕಾರ, ತಜ್ಞರು ಮಧುಮೇಹದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳು - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋವಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೊಜ್ಜಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಬೊಜ್ಜು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೇಚರ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ICMR-INDIAB ಅಧ್ಯಯನವು ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೊಜ್ಜಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ನಗರೀಕರಣ: ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಗರೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಡವಾಗಿದೆ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು: ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಈ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು (NCDs) ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ನಗರೀಕರಣಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಏನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು?: ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳು, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್-ಫ್ರೈಡ್ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಉಪ್ಮಾ, ಬೋಂಡಾ, ವಡಾ ಅಥವಾ ಪೂರಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಡಾ.ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಟಿಯಾರ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 31 ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
|ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು (ಮೈದಾ)
|ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
|ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು
|ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು
|ಅನಾನಸ್
|ಕೆನೆ ತೆಗೆದ ಹಾಲು
|ರಸ್ಕ್
|ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
|ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾರ್ಗಳು
|ಮೇರಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು
|ಜೇನುತುಪ್ಪ
|ಮಾವು
|ಒಡೆದ ಗೋಧಿ (ಡಾಲಿಯಾ)
|ರವೆ (ಸುಜಿ) ಇಡ್ಲಿ/ಚೀಲಾ
|ಪಫ್ಡ್ ರೈಸ್
|ಸಬುದಾನ
|ಬೇಸನ್
|ಚಪಾತಿ
|ಓಟ್ಸ್
|ಪಾಸ್ತಾ
|ಪಪ್ಪಾಯ
|ಓಟ್ ಹಾಲು
|ನೂಡಲ್ಸ್
|ಚಾಕೊಲೇಟ್
|ಬ್ರೆಡ್
|ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್
|ರುಚಿಯ ಮೊಸರು
|ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
|ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್
|ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಕುಕೀಸ್
ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡರ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಎಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ದೇಹವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು (ಗ್ಲೂಕೋಸ್) ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 200 mg/dL ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಗಂಭೀರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 200 mg/dL ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸೀಮಿಯಾ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
medlineplus.gov ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಗಿನ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪವಾಸ ಹಾಗೂ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
|ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪು
|ಉಪವಾಸದ ವೇಳೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ (mg/dL)
|ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ 2 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ (mg/dL)
|ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ
|ಶಿಶುಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು (0-3 ವರ್ಷಗಳು)
|60-110
|60-180
|ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉಪವಾಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60 ರಿಂದ 110 mg/dL ನಡುವೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.
|ಮಕ್ಕಳು (3-12 ವರ್ಷಗಳು)
|70-140
|70-180
|ಶಿಶುಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
|ಹದಿಹರೆಯದವರು (13-18 ವರ್ಷಗಳು)
|70-140
|70-180
|ಹದಿಹರೆಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
|ವಯಸ್ಕರು (19+ ವರ್ಷಗಳು)
|70-130
|70-180
|ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಉಪವಾಸದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು 130 ಎಂಜಿ/ಡಿಎಲ್ ಮೀರಬಾರದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
