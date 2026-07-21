ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ: ಗಂಭೀರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ಮಳೆಗಾಲ!
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಯು ಗಂಭೀರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಂತ ನೀರು ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಕಾಲರಾ, ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಹಾಗೂ ಜಠರಗರುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
Published : July 21, 2026 at 11:50 AM IST
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶುಷ್ಕ ಅವಧಿಗಳ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಳೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ಹಾಗೂ ವಾಹಕಗಳಿಂದ (ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ) ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ಸಂಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಯು ಗಂಭೀರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಂತ ನೀರು ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಕಾಲರಾ, ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಮತ್ತು ಜಠರಗರುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಈ ರೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಭಾರತದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಸೋಂ, ಕೇರಳ, ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ ವರದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರದಿಗಳು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲ. ಇವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ರೋಗದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ, ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಜ್ವರ, ಕೀಲು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋವು, ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ರಾಜ್ಯವಾರು ದತ್ತಾಂಶದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು ಮಲೇರಿಯಾ, ಕಾಲಾ-ಅಜರ್ನಂತಹ (Visceral Leishmaniasis) ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶವು ಕಡಿಮೆ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಥವಾ ಲೆಪ್ಟೊಸ್ಪೈರೋಸಿಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾದರೆ ತೀವ್ರ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಬ್ವೆವಾಡಿಯ (ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಗ್ರೂಪ್) ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಂತರಿಕ ಔಷಧ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ಶಿಶಿರ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹವು ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಟೈಫಾಯಿಡ್, ಕಾಲರಾ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ, ಲೆಪ್ಟೊಸ್ಪೈರೋಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಅತಿಸಾರದಂತಹ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅವಧಿಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಳಚೆನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವೈರಸ್ಗಳ ತ್ವರಿತ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರೋಗ ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುವುದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪುಣೆಯ ಇನಾಮದಾರ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಶ್ರುತಿಕಾ ಗಾವ್ಲಿ ಅವರು, ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಳೆಯ ಬದಲು, ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಕಾರಕಗಳ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅನಿಯಮಿತ ಮಳೆಯು ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಹವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಲೆಪ್ಟೊಸ್ಪೈರೋಸಿಸ್, ಕಾಲರಾ ಹಾಗೂ ಟೈಫಾಯಿಡ್ನಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವೇಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅತಿಸಾರ, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ, ಸಕಾಲಿಕ ಲಸಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವೆರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಗುವಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ, ಅತಿಸಾರ ಹಾಗೂ ದಡಾರದಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಮಗು ಈ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಸನ್ನದ್ಧತೆಯು ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆ & ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:
ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ಅವರು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಬದಲು ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಳೆಗಾಲದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನೀರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದ ಜ್ವರ, ಟೈಫಾಯಿಡ್, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಮುಂಗೇರ್ನಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ತೀವ್ರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೊಲಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಹಾವುಗಳು ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ರೋಗಿಯ ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಮರ್ಥನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಂಗ್ಯೂ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲುಗಳು ಉಳಿದಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಲೆಪ್ಟೊಸ್ಪೈರೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 55 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಡಚಣೆಯ ನಂತರ ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲ, ಮೂತ್ರದಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರವೇಶವು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಅತಿಸಾರ, ಟೈಫಾಯಿಡ್, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತಹ ರೋಗಗಳ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ, ಜಠರದುರಿತ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಕಲುಷಿತ ನೀರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ಮನೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಶುದ್ಧ, ನಿಂತ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸರಳ ಮನೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಕಿಟಕಿ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಜ್ವರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.
ಕೇರಳದ ದತ್ತಾಂಶವು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರು ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಕೋಜಿಕೋಡ್, ವಯನಾಡ್, ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೇನು? ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಬೇಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹರಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಗಳ ಏಕಾಏಕಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅವಶ್ಯವಿದೆ.
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