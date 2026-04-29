ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂಜೆತನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ: ಸಂಶೋಧನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಯುವ ದಂಪತಿಗಳು ಮಗು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಡವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
Published : April 29, 2026 at 3:30 PM IST
ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಂಪತಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಳವಾದ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಕಹಿ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಈ ದಿನ ಮತ್ತು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಫಲವತ್ತತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO), ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂಜೆತನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ.
40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ 20 ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಯ್ದ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ, ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಬಂಜೆತನವು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಇದರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ: ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಲಾಭದಾಯಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಇದು ಅನೇಕ ಜೈವಿಕ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತು 'ಸ್ತ್ರೀ ಬಂಜೆತನ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಹಿಳೆ 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅಂಡಾಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುರುಷರು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಅವರ ವೀರ್ಯದ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಡವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತೇವೆ. 'ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳೋಣ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೂಡುವುದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫಲವತ್ತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ: ಹಿಂದೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಗಣನೀಯ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸವು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಬೊಜ್ಜುತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ದೇಹದ ತೂಕವು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಾವು ರುಚಿಗಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಭಾರೀ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಗಡುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹವನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತೊಡಕುಗಳು: ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳವರೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯ ಎರಡರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಪಿಸಿಒಎಸ್) ಅಂಡಾಶಯದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ವೀರ್ಯ ಎಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ವೀರ್ಯ ಚಲನಶೀಲತೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮುಜುಗರದಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದಂಪತಿಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?: ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ಮೊದಲ ಹಂತವು ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ (ಅಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ) ಮಹಿಳೆಯ ಋತುಚಕ್ರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
- ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣ-ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಾಜಾ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
- ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ನೇರ ವಿಷಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.
- ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಫಲವತ್ತತೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ.
- ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
