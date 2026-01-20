ಕಳಪೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ 'ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್': ಸಂಶೋಧಕರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಹದಿಹರೆಯದವರು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು, ಗೇಮಿಂಗ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ನಗುವುದು, ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿಚಿತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಜನರು ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ 'ಬಾಗಿದ ತಲೆ' ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಬಹುತೇಕರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಇಂದಿನ ಬಹುತೇಕರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಇನಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ನಿಜ ಜೀವನದ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ಇದು 'ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗಿಡುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಸರಳ ನೋವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕಹಿ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಂದರೇನು?: ಮನುಷ್ಯ ತಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4.5 ರಿಂದ 5 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಈ ತೂಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಆ ತೂಕದ ಪ್ರಭಾವವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು 15 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗಲೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೈಪುರದ ಸಿಕೆ ಬಿರ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಸಂಜೀವ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
'ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು 45 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ (ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನ), ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತೆಯೇ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜುಗಳು, ಇಂಟರ್ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು, ಮುಖದ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಒತ್ತಡವು ಕೇವಲ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ತಲೆನೋವು, ಭುಜದ ಬಿಗಿತ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು, ಇದು ನೋವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಏಕೆ?: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳಪೆ ಭಂಗಿ: ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ' ಆಕಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಯುವಕರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯ ಕೊರತೆ: ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ದುರ್ಬಲ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸಂಜೀವ್ ಸಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ಕುತ್ತಿಗೆ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನೋವು.
- ತಲೆನೋವು, ಭುಜದ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ.
- ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಈಗ 15-20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು 2 ರಿಂದ 3 ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪಿನ್ಗಳು, ಸೂಜಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ ಅನುಭವ.
- ಸಮತೋಲನ ಇಲ್ಲವೇ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಳಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?:
ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್: ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
20-20-20 ನಿಯಮ: ಪ್ರತಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರದೆಯಿಂದ ದೂರ ನೋಡಿ, 20 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಏನನ್ನಾದರೂ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನೋಡಿ.
ವ್ಯಾಯಾಮ: ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್: ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೂರವಿಡಿ. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮನುಷ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಕಲಿಯಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ನೇರವಾದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
