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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮಹಿಳೆಯರು ಮರೆಯಬಾರದ ವಿಷಯಗಳಿವು

ನೈಲಾನ್ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬೆವರು ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನನಾಂಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

MENSTRUAL CARE MENSTRUAL HYGIENE Menstrual hygiene in monsoon ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ
ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 19, 2026 at 2:28 PM IST

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ಮಳೆಗಾಲ ಆಹ್ಲಾದಕರ ತಂಪು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನೂ ತರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ದ್ರತೆ, ಭಾರಿ ಮೋಡದ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆವರು ಮುಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ತುರಿಕೆ, ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆ, ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಂಕುಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳೇನು? ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

MENSTRUAL CARE MENSTRUAL HYGIENE Menstrual hygiene in monsoon ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ
ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಒಂದೇ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಳಕೆ: ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನವಿಡೀ ಒಂದೇ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಧರಿಸುವುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಇರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು: ನೈಲಾನ್‌ನಂತಹ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಾರುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆವರು, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಇದು ಜನನಾಂಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛ, ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತಹ ಹತ್ತಿ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಉಡುಪು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು: ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನೀವು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಒಣ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ: ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸೋಪುಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಿಕ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜನನಾಂಗದ ಪ್ರದೇಶದ ನೈಸರ್ಗಿಕ pH ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬಹುದು. ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

MENSTRUAL CARE MENSTRUAL HYGIENE Menstrual hygiene in monsoon ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ
ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೈ ತೊಳೆಯದಿರುವುದು: ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತೊಳೆಯಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವುದೇ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ಯಾಡ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದು: ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂತರ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿದ ರಕ್ತವು ತೇವಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆ, ಚರ್ಮದ ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ಯಾಡ್ ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳ ಅನುಚಿತ ವಿಲೇವಾರಿ: ನೀವು ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬಾರದು, ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಪರಿಸರ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ.

ತುರಿಕೆ, ನೋವಿನಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು, ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋನಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್‌ನಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇವು ಸೋಂಕಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ನಿರಂತರ ತುರಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಆಯ್ಕೆ: ತಪ್ಪಾದ ಗಾತ್ರದ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಡಿಮೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಘರ್ಷಣೆಯು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಮೃದುವಾದ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಡುವ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

MENSTRUAL CARE MENSTRUAL HYGIENE Menstrual hygiene in monsoon ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ
ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

MENSTRUAL CARE
MENSTRUAL HYGIENE
MENSTRUAL HYGIENE IN MONSOON
ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ
MONSOON MENSTRUAL HYGIENE

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